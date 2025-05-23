MÄDÄNİYÄT
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“GITEX Awrupa 2025”tä Törkiyäneñ texnologiyaläre tanıtıldı
Yärminkädä 67 ildän zur şirkätlär belän investorlar da qatnaşa
“GITEX Awrupa 2025”tä Törkiyäneñ texnologiyaläre tanıtıldı
The GITEX Europe 2025 expo, organised by KAOUN International and the Dubai World Trade Centre, will conclude on Friday. / AA
23 Май 2025

Berlinda oyıştırılğan Awrupanıñ iñ zur texnologiya çarasında sanlı transformaŝiya, industrial’ informatika häm yasalma fähem dä aralarında bulğan kiñ qırlı texnologiya êşlänmäläre kürsätelde.

Yasalma intellekttan alıp virtual’ çınbarlıqqa qadär şaqtıy Törkiyä êşlänmäse Germaniyadäge zur texnologiya çarası bulğan “GITEX Awrupa 2025”tä tanıtıla.

Çärşämbe könne başlanğan yärminkädä 67 ildän 1400dän artıq zur şirkät belän ber rättän iniŝiativa şirkätläre häm investorlar da qatnaşa.

Törek şirkätläre arasında “Ambeent”, “Astromatik”, “Atmosware”, “Atolye15”, “Biruni Teknopark”, “Boardoza”, “Brandefense”, “CloudOffix”, “CMV Teknoloji”, “Data Market”, “Datassist”, “DZD Tech”, “ElektraWeb”, “Enoca”, “Itobe”, “Konvo”, “Logo”, “LST Yazılım”, “Magarsus”, “MIA Teknoloji”, “Nevitech”, “Nexrone”, “Plantiary”, “Tangotech”, Texnologiyane üsterü cämğıyät’läre, “Telenity”, “Trex”, “Universal Yazılım”, “vMind” häm “Yetenex” bar.

Yärminkädä sanlı transformaŝiyadän alıp industrial’ informatikağa qadär kiñ qırlı texnologiya êşlänmäläre kürsätelä.

Texnologiyane üsterü cämğıyät’läre başlığı İbrahim Yavuz “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, cämğıyät’neñ çarada yasalma fähem, informatika, säyäsät texnologiyaläre, sälamätlek saqlaw häm finans texnologiya kebek ölkälärdä êşläwçe şaqtıy törek şirkäte häm texnopark êşlänmälären tanıtuın äytte.

Başlıq citkergänçä cämğıyät’ törle illärdä oyıştırıluçı qalğan GITEX çaralarında da qatnaşunı zarığıp kötä.

“İgençelek tarmağınnan alıp saqlanu sänägätenä qadär şaqtıy şirkät belän êşlibez. Cämğıyät’ yäş’ texnologiya şirkätläre sanın arttırunı maqsat itä. GITEX Awrupa bıyıl bik canlı häm näticäle uza,” – dide ul.

Çanakkalädäge 18nçe may universitetı rektorı, professor Cünäyt Äränoğlu “Anadolu agentlığı”na belderü yasap, çarada küp kenä şirkät häm uqıtuçı-ğalim belän bergä qatnaşuın äytte.

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