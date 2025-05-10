TÜRKİYE
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Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Ärdoğan Törkiyä häm Vatikannıñ Gazzä başta bulu belän bergä keşelek faciğalären tuqtatuğa möhim öleş kertäçägen belderde
Ärdoğan yaña Papanı qotladı
Erdogan stated that the late Pope Francis, a distinguished statesman, earned the admiration of the entire world through his great efforts to establish peace and tolerance during a time of intensified regional and international conflicts. / AA
10 Май 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan, Rim Papası Leo XIV kä  cibärgän qotlaw xatında, Gazzä başta bulu belän bergä  gumanitar faciğalärne tuqtatu öçen urtaq tırışlıqlar mäs’äläsendä teläklären citkerde.

İlbaşı idaräseneñ “X” platformasında comğa könne yasalğan belderügä qarağanda, Ärdoğan: “Papa wazıyfasına saylanuığız uñayınnan sezne xalqım häm üz isememnän çın küñeldän täbrik itäm”,- dide.

Ärdoğan märxüm Papa Franśisknıñ regional’ häm xalıqara bäreleşlär artqan çorda tınıçlıq häm tüzemlelek, yaxşı möğalämä buldıru tırışlıqları belän böten dön’yanıñ xörmäten qazanğan kürenekle däwlät êşleklese buluın assızıqladı.

“Papa Franśisk belän urnaştırğan êçkersez häm konstrukтив dialognı sezneñ belän dä däwam itäçägebezgä tulısınça ışanam. Törkiyä belän Vatikan arasındağı mönäsäbätlärne tagın da üsterüneñ xalıqara däräcädä tüzemlelekne, yaxşı möğalämene nığıtuğa häm Gazzä başta bulu belän bergä keşelek faciğalären  tuqtatuğa möhim öleş kertäçägenä çın küñeldän ışanam”,- dip belderde.

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