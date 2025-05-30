Parij poliśiya idaräse başlığı Lorant Nunez comğa könne "Cnews" kanalına birgän interv’yusında bolay dip äytte: “Şimbä könne “Pari Sen-Jermen” belän “İnter Milan” arasında uzaçaq UEFA Çempionnar ligası finalı uñayınnan Parijda 5 meñ 400 poliśiya xezmätkäre wazıyfa başqaraçaq”.
Nunez şul uq könne "Le Parisien" gazetına birgän başqa ber interv’yusında: “Başqalada häm anıñ tiräsendä küp sanda xezmätkär wazıyfa başqaraçaq, 5 meñ 400 xezmätkär cälep itelä... bu çınlap ta zur san”,- dip belderde.
Ul poliśiya xezmätkärläreneñ zur öleşeneñ başqalanıñ Şanzelize uramında häm Parijnıñ kön’yaq-könbatış çitendäge “PSG” öyendä – Parc des Princes stadionı tiräsenä urnaştırılaçağın äytte.
Bu oçraşu Awrupa futbol sezonınıñ iñ möhim waqıyğası sanala, häm “PSG” zur aqçalar sarıf itügä qaramastan Awrupa klub futbolınıñ iñ däräcäle kubogın älegä qadär ber dä almadı. Bu matç – 2011nçe yılda Parij klubın satıp alıp anı üzgärtkän Qatarlı investorlardan soñ “PSG” qatnaşında uzaçaq nibarı ikençe final bulaçaq.
Qurqınıçsızlıq çaraları
Luis Enrike citäkçelegendäge komanda şimbä kiçen İtaliyäneñ zur klublarınnan berse bulğan “İnter”ğa qarşı matçnıñ näticäsenä qaramastan kiçne Myunxen şähärendä ütkäräçäk häm tarafdarlar ömet itkänçä berençe tapqır Çempionnar iigası kubogı belän Franśiyägä qaytaçak.
Programmada üzgäreşlär bulırğa mömkin, ämma komandanıñ yäkşämbe könne 15:30 belän 16:00 arasında “Roissy-Charles de Gaulle” aêroportına qaytıp töşüe häm Franśiya tarafdarlarınnan yäşeren räweştä turıdan-turı oçqıçtan alıp kitü kötelä.
“PSG” ciñsä, yäkşämbe könne kiç Şanzelize töbägendä ciñü çarası ütkärelü planlaştırıla.
Atna başında Liverpul’ şähärendä ber maşinanıñ futbol tarafdarları arasına kerep kitüennän soñ, Parij poliśiya bülege başlığı Lorant Nunez şimbä könne köndezdän başlap şähärneñ tanılğan simvollarınnan berse bulğan Triumfal’ arka tiräsendäge xäräkätne tuqtatu planlaştırıluın, şul uq könne kiçen Şanzelize häm anıñ tiräsendäge uramnarnıñ da yabıq bulaçağın belderde.
“PSG” ay başında “Arsenal”nı ciñep finalğa çıqqan ide häm bu waqıyğa Parijda tön buyı däwam itkän ğawgağa kiterde: 47 keşe qulğa alındı, öç keşe yaralandı. Nunez bolay dide: “Bu şimbä könne säğat’ 18:00'dän başlap Şanzelize häm anıñ belän kiseşkän uramnarda xäräkät tuqtatılaçaq”.