TÜRKİYE
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Urlanğan Mark Avreliy sını 65 yıldan soñ AQŞtan Törkiyägä kire qayta
1960nçı yıllarda urlanğan sın iyül’ ayında Törkiyägä tapşırılğanğa qadär Klivlend muzeyında kürgäzmädä toraçaq.
Urlanğan Mark Avreliy sını 65 yıldan soñ AQŞtan Törkiyägä kire qayta
The official return took place during a ceremony held on April 14 at the Cleveland Museum of Art. / AA
17 Апрель 2025

1960nçı yıllarda Törkiyädän qanunsız qazınular arqılı çit ilgä çığarılğan Rim imperatorı Mark Avreliynıñ bronza häykäle räsmi räweştä Törkiyägä birelde.

“Yaqınça 65 yıl däwam itkän fänni, xoquqıy häm diplomatik tırışlıqlardan soñ, Mark Avreliy häykäle, nihayät, üzeneñ tuğan cire Anadoluğa kire qayta,” dip yazdı mädäniyät häm turizm ministrı urınbasarı Gökxan Yazğı pänceşämbe könne “X” platformasında.

Yazğı äytüençä, Mark Avreliynıñ fälsäfäçe obrazında tasvirlangan bu unikäl bronza sını 1960nçı yıllarda Törkiyäneñ kön’yaq-könbatışında urnaşqan borınğı Boubon şähärendä uzdırılğan qanunsız qazınularda tabılıp çit ilgä alıp kitelgän.

Anıñ Törkiyägä iyül’ ayında qaytarıluı kötelä. Aña qadär häykäl öç ay däwamında Klivlend muzeyında maxsus kürgäzmädä kürsäteläçäk.

“İyül’ ayında ul, üzeneñ mädäni kontekstında, bezneñ ildä yañadan tormışqa qaytaçaq. Şulay itep, Mark Avreliynıñ ozın säyäxäte, nihayät’, üzeneñ tuğan cirendä tämamlana,” dip östäde Yazğı.

Sınnı räsmi tapşıru tantanası 14 aprel’ könne Klivlend sänğät muzeyında ütkärelde.

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