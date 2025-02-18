Kön’yaq Koreya ilbaşı Yun Sok Yel’, YTN telekanalında turıdan -turı êfirda kötmägändä tönge säğat’lärdä xärbi xäl iğ’lan itte. Yun bu radikal’ adımnı yasarğa mäcbür buluın, ilneñ konstituśion tärtiben saqlaw öçen zarur buluın belderde. Oppoziśiya partiyälären parlament êşçänlegenä qomaçawlawda ğayeplägän Yun bu wäzğıyät’neñ ilne krizisqa êtärüen alğa sörde.
Yun üz çığışında wäzğiyät’neñ möhimlegen assızıqlap bolay dide:
“İrekle Koreya Cömhüriyäten Tön’yaq Koreyanıñ kommunist köçläre qurqınıçınnan saqlaw, xalqıbıznıñ iregen häm bäxeten talağan, Tön’yaq Koreya yaqlı däwlätkä qarşı köçlärne yuq itü häm irekle konstituśion tärtipne yaqlaw öçen xärbi xäl iğ’lan itäm.”
Ämmä ul xärbi xäl iğ’lan itü qısalarında xökümät planlaştırğan konkret adımnar turında berni äytmäde.