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Tramp: Rusiyä belän Ukraina arasında äsir almaşu kileşüe tögällände
Buldıruw Moskva belän Kiyev arasynda Stambulda uzgan häftä äylänešü turynda kilešüne kürä, ike tärәf dä 1,000 esir almaška kilešte.
Tramp: Rusiyä belän Ukraina arasında äsir almaşu kileşüe tögällände
Fighting continues as Russian forces reportedly captured Radkivka in Ukraine. / AP
23 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donald Tramp comğa könne Ukraina belän Rusiya arasında "zur" äsir almaşu buluı turında iğ’lan itte.

Trump üzeneñ “Truth Social” platformasındai detal’lärgä tuqtalmıyça ğına: "Bu söyläşülär öçen ike yaqqa da qotlawlar! Bu zur närsägä kiterergä mömkinme???" dip yazdı.

Bu atnada Kreml’, monnan tış, Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin häm Trampnıñ AQŞ belän ike yaqlı totqınnar almaşu turında söyläşüen citkerde.

AQŞ ilbaşınıñ Ukrainada kiçekmästän utnı tuqtatu taläben isä Putin kire qaqtı.

Rusiyä-Ukraina söyläşüläre

Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov comğa könne Ukraina belän ikençe tur söyläşülär tizdän uzaçağın rasladı.

Mäskäwdä konferenśiyädä çığış yasap, Lavrov tınıçlıq memorandumu östendä êş baruın häm Rusiyä yağınıñ inde "öske êtapqa" ireşüen äytte.

Media xäbärlärendä söyläşülär urını bularaq Vatikannıñ saylanu mömkinlege turında süz bulğan ide. Lavrov moña şiklänep qarawın äytep: "İke pravoslav ileneñ wäkilläre öçen katolik platformasında söyläşülär alıp baruı xäzerge şartlarda "uñaysız" bulır ide," dip belderde.

Şulay uq ul, Mäskäwneñ Ukrainada rus telendä söyläşüçelärne Zelenskiy citäkçelegendäge "xunta" idaräsendä qaldırırğa röxsät birmäyäçägen dä äytte.

Kiyev monıñ kebek diskriminaśiyä buluın kire qağa.

Şul uq waqıtta, däwlät xäbär agentlığı “TASS”, Rusiya saqlanu ministrlığına tayanıp, Rusiya ğäskärläreneñ Ukrainanıñ Xar’kov ölkäsendäge Radkivka awılın yawlap aluın xäbär itte .

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