Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Törkiyä däwlät teleradiokompaniyäse “TRT”ne 61 yıllığı belän qotladı häm kompaniyäneñ cawaplı, bitaraf häm prinsipial’ jurnalistikağa nigezlänüen maktap telgä aldı.
“X” sośial çeltärendä urtaqlaşqan belderüendä Ärdoğan “TRT”neñ xalıqara mäydanda Törkiyäneñ tawışı bulıp, dönyanıñ aldınğı media oyışmaları arasında urın aluın äytte. Ul “TRT”neñ zur ğailäsenä uñışlar teläde häm êşçänleklärendä kiläçäktä dä uñışlarğa ireşülärenä ömetlänüen belderde.
İlbaşı belän bergä, Törkiyä êlemtä idaräse başlığı Fäxrettin Altun da “TRT”ne qotladı häm bu oyışmanıñ döreslek, millät xätere häm global kommunikaśiyä tırışlıqlarında töp nigez buluın bilgeläp uzdı.
“X” platformasında urtaqlaşqan belderüendä Altun “TRT”ne "millätebezneñ tawışı häm däwlätebezneñ xätere" dip atadı, jurnalistika häm cämğıyät’kä xezmät ölkäsendä altmış yıllıq mirası öçen maktap uzdı.
“TRT” üzeneñ yartı ğasırdan artıq tapşırular täcribäse belän yañalıqlar citkerep kenä qalmadı, döreslekne yaqlawçı, qıymmätlär tudıruçı häm däwlät belän xalıq arasında nıqlı êlemtä küpere qoruçı aldınğı oyışma buldı,” – dip belderde Altun.
Ul “TRT”neñ Törkiyäneñ global tawışın köçäytüdäge role turında äytep, bu oyışmanıñ xalıqara ğadellek häm kommunikaśiyä möstäqıyllege maqsatlarına xezmät itüen bilgeläp uzdı.
“Bügen “TRT” – ğadi media oyışması ğına tügel,” – dip äytte Altun, – “ä döreslek, qıymmätlär häm qaraşnı östen quyuçı Törkiyä kommunikaśiyä modeleneñ simvolı.”
Ul ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan täq’dim itkän "Törkiyä Yöz’yılı" qaraşına işarä itep, bu oyışmanıñ Törkiyäneñ global mäydanda rolen nığıtuğa zur öleş kertüen äytte.
Däwlätneñ strategik kommunikaśiyä säyäsäte qısalarında Altun “TRT”neñ oyışma köçen, citeşterü säläten häm global täêsiren arttıru öçen yärdäm itäçägenä wäğ’dä birde.
Üzeneñ möräcäğäten tämamlap, Altun xäzerge häm êlekkege “TRT” xezmätkärlärenä räxmät belderde häm bu oyışmağa uñışlar teläde.