Törkiyä Afrika Berlege belän nıqlı bäyläneşlären Afrika Köne uñayınnan qabat rasladı häm 20 yıldan artıq däwam itüçe ike’yaqlı xezmättäşlekne assızıqladı.
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı yäkşämbe könne “X” platformasında “Bıyıl bez Törkiyäneñ Afrika Berlegendä küzätüçe statusına iyä buluınıñ 20 yıllığın bilgeläp ütäbez,” dip belderde .
Ministrlıq, şulay uq, Törkiyäneñ Afrika Berlegeneñ strategik partnerlarınnan berse buluın asısıqlap: “Bez 2026 yılda uzaçaq IV. Törkiyä-Afrika partnerlıq sammitına äzerlänäbez,” dip östäde.
Ministrlıq yazmada Afrika Köne belän qotladı häm: “Qotlı bulsın, #AfricaDay!” dip belderde.
‘Işançlı häm ixlas partner’
Soñraq ministrlıq üzeneñ räsmi saytında Afrika Köne uñayınnan qıytğa illären qotlap ayırım belderü yasadı.
“Afrika Köne – Afrika xalıqları öçen tınıçlıq, totrıqlılıq häm üseşkä ireşü, şulay uq, xalıqara sistemada layıqlı urın alu telägen çağıldıra,” dip äytelde belderüdä.
“Törkiyä bu maqsatlarga ireşü öçen Afrika illäreneñ ışanıçlı häm ixlas partnerı bulıp qalaçaq,” dip östälde.
Belderüdä Törkiyäneñ Afrika belän xezmättäşlekne “tiñ partnerlıq, qarşılıqlı ışanıç häm kiñqırlı xezmättäşlek” nigezendä häm Afrika illäre belän yaqın söyläşülärdä tağın da tiränäytü tırışlıqların däwam itü teläge qabatlandı.
“Törkiyä häm Afrika baylıq, tınıçlıq häm totrıqlılıq xökem sörgän urtaq kiläçäk öçen bergä êşläwne däwam itäçäk,” dip belderde ministrlıq.
Afrika Könendä Afrika Berlege nigez salınuınıñ 62 yıllığın bilgeläp ütä.