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Kiani - dön’yadağı 12nçe iñ yuğarı noqtağa kütärelgän täwge paqıstanlı xatın-qız
Naila Kiani Gimalaylarnıñ Nepal belän Hindstan çigendäge Kançenjanga oçına mende.
Kiani - dön’yadağı 12nçe iñ yuğarı noqtağa kütärelgän täwge paqıstanlı xatın-qız
Kiani becomes first Pakistani woman to summit top 12 peaks / x
23 Май 2025

Naila Kiani, Gimalaylarda urnaşqan dön’yanıñ öçençe iñ biyek tawı Kançenjangaga menep, 8,000 metrdan yuğarı bulğan 12nçe tawğa menüçe berençe Paqıstan xatın-qızı buldı, dip xäbär itte ildäge räsmi tawğa menü oyışması.

Kançenjanga Nepal belän Hindstannıñ Sikkim ştatı çige arasında urnaşqan.

“Bu ğadi genä tawğa menü tügel—bu Paqıstan al’pinizm tarixında istälekle waqıyğa häm zur milli ğorurlıq mizgele. Barı tik ike tawğa ğına kütäreläse qaldı häm Naila dön’yadağı 14 biyelekne yawlağan 17 xatın-qızdan toruçı törkem arasına keräçäk,”—dip belderde Paqıstan al’pinizm klubı üzeneñ belderüendä.

Bu Paqıstan öçen “tarixi mizgel” dip bäyälände.

“Bu şäxsi uñış qına tügel - sportta xatın-qızlarnıñ köçäyüeneñ simvolı, Paqıstan öçen ömet häm ilham çığanağı häm här tawğa menüçe öçen ğorurlıq mizgele,”—dide klub särqatibe Karrar Haidri.

2022nçe yılnıñ avgustında Kiani Paqıstanda urnaşqan dön’yanıñ ikençe iñ biyek tawı K2gä menüçe berençe Paqıstan anası buldı.

Kiani bank xezmätkäre bulıp êşli häm xäzerge waqıtta Berläşkän Ğaräp Ämirleklärendä (BĞÄ) yäşi.

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