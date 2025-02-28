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Sudan Törkiyäneñ tınıçlıq aradaşçısı täq'dimen qabul itä
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan dekabr' ayı başlarında Änkaranıñ suğıştan zarar kürgän Afrika däwlätenä tınıçlıq häm totrıqlılıq urnaştırırğa yärdäm itä aluın söyläde.
Sudan Törkiyäneñ tınıçlıq aradaşçısı täq'dimen qabul itä
Sudan / Reuters
28 Февраль 2025

Sudan armiyase citäkçese däwlät köçläre häm paramilitar köndäşläre arasında 20 ay barğan köçle bäreleşlärne Törkiyäneñ çişü täq’dimen xupladı.

Şimbä könne Port-Sudan şähärendä bulğan oçraşuda Abdel Fattax al-Burxan Törkiyä tışqı eşlär ministrı urınbasarı Borxanettin Duranğa "Sudan citäkçelegeneñ bu iniśiativanı xuplawın" Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğanğa citkerüne soradı, dip belderde Sudan tışqı eşlär ministrı Ali Youssef oçraşudan soñ.

"Sudanğa Törkiyä kebek tuğannar häm duslar kiräk," dide Youssef, "Bu ğamäl Sudanğa tınıçlıq kiterä ala," dip östäde.

Duran tınıçlıq prośessınıñ "berlektä êşläwne taläp itüen" äytte häm üz ileneñ "bu konfliktnı çişü öçen başqa regional aktorlar belän xezmättäşlek itärgä äzer" buluın belderde.

Uzğan atnada Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre Törkiyäneñ "Sudandağı krizisnı çişü öçen diplomatik tırışlıqların" xupladı.

"Bez Törkiyä tırışlıqları häm barlıq diplomatik iniśiativalar belän xezmättäşlek itärgä häm koordinaśiyä alıp barırğa tulısınça äzer," dip belderde anıñ tışqı eşlär ministrlığı.

Dekabr’ başında Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Sudan citäkçese Borxan belän telefonnan söyläşep, Törkiyäneñ "Sudan häm Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre arasındağı qarşılıqlarnı çişü" häm "Sudannı çit il täêsirlärennän saqlaw" öçen tırışlıq kürsätä alaçağın äytte.

Köçäygän kiyerenkelek

Sudan armiyase xuplawındağı xökümät Berläşkän Ğäräp Ämirleklären Rapid Support Forces (RSF) paramilitar törkemgä yardäm itüdä ğayepläde — BĞÄ bu ğayepläwlärne daimi räweştä kire qağa.

Uzğan ayda Sudan xökümäte RSF’ne kürşe Çadtan BĞÄ tarafınnan cıyılğan dronnar cibärüdä ğayepläde.

Sudandağı suğış, Borxannı üzeneñ elekke urınbasarı häm RSF citäkçese Moxamad Xamdan Dagaloğa qarşı quyıp, distälärçä meñ keşeneñ ğömeren özde häm 12 millionnan artıq keşene küçenergä mäcbür itte.

Bu suğış ildä açlıq yanawın köçäytte, häm analitiklar başqa illärneñ qatnaşuı bu gazaplarnı ozaytaçaq dip kisätä.

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