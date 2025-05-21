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“TRT World” kanalı “Saylaw xoquqınnan mäxrüm amerikalılar” serialı öçen Telli büläge aldı
Şifrlı platformadağı serial Puêrto-Riko häm cirle xalıq rezervaśiyälärennän başlap Vaşingtonğa qadär Amerikanıñ iñ izge ritualı sanaluçı tawış birüdän mäxrüm cämğıyät’lärne kürsätä.
“TRT World” kanalı “Saylaw xoquqınnan mäxrüm amerikalılar” serialı öçen Telli büläge aldı
"TRT World" Telli premiyäsenä layıq buldı / Others
15 сәгать элек

TRT World” xalıqara däräcädä tağın ber büläk aldı — bu yulı 2025nçe yılğı “Telly Awards” bäygese qısalarında. Anıñ “Saylaw xoquqınnan mäxrüm amerikalılar” isemle sośial video seriyäse "Xalıqqa xezmät häm aktivlıq" kategoriyäsendä kömeş büläk iyäse buldı.

Cälep itüçe söyläme häm şahitlärneñ açıq, fil’trlanmağan belderüläre belän serial Puêrto-Rikodan cirle xalıqlarnıñ rezervaśiyäläre häm xätta Vaşingtonğa qadär ilneñ iñ izge demokratik ritualı - tawış birüdän mäxrüm millionlağan amerikalığa iğ’tibarnı yünältä.

"Washingtondağı sanlı komandabıznıñ — Istanbuldağı xezmättäşlärebezneñ qıymmätle yärdäme belän — tağın ber tapqır zur tanıluğa ireşüen şatlanıp urtaqlaşam," — dip belderde TRTnıñ AQŞ bülege citäkçese Änäs Adlı.

Ul komanda äğ’zalarına "tuktawsız tırışlıqları häm icadi küzallawları" öçen räxmät belderde häm: "Bu alarnıñ täêsirle xikäyälär tudıruğa tuğ’rılıqların layıqlı tanu," dip äytte.

2024nçe yılğı AQŞ ilbaşı saylawları waqıtında “TRT World”nıñ “YouTube”, “TikTok”, “Facebook”, “Instagram” häm “X”tağı sanlı platformalarında çıqqan öç bülektän toruçı web-serial tamaşaçılar arasında zur qızıqsınu uyattı häm fiker alışularğa säbäp buldı.

"Original reportajlar häm urındağı interv'yular aşa serial AQŞtağı törle törkemnärneñ ilbaşı yäisä Kongress äğ’zaların saylaw xoquqınnan mäxrüm bulu täcribäsen yaqtırtırğa tırıştı. Maqsat — global’ sanlı tamaşaçığa säyäsi çitläşterüne kürsätü ide," — dip añlattı “TRT World”nıñ Washingtondağı baş produsserı Baba Umar.

“Saylaw xoquqınnan mäxrüm amerikalılar” seriyäse “TRT World”nıñ işetelmäwçelärneñ tawışın citkerü häm iğ’tibar taläp itüçe xikäyälärne söyläw mäs’äläsendäge tağın da kiñräk tırışlıqlarınıñ ber öleşe bulıp tora.

“Telly premiyäse” — global’ video häm televideniye büläge — üzeneñ 46nçı yılğı ciñüçelären iğ’lan itkändä, "13 meñnän artıq ğariza" alınuın belderde.

Bıyılğı tema "Xikäyälär formalaşa" bügenge icatçılarnıñ tradiśion xikäyä söyläw ısulların "yaña formatlar belän quşıp, videonıñ mömkinleklär spektrın tulısınça tikşerü"en assızıqlıy.

"Bıyılğı möräcäğat’lär mindä zur täêsir qaldırdı," — dip belderde “Telli premiyse” citäkçese Amanda Nidxam üzeneñ belderüendä.

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