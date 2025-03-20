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Kreml': AQŞ-Rusiyä söyläşüläre tizdän bulırga mömkin
Kreml’ AQŞ belän Rusiyä arasında uzaçaq çirattağı söyläşüneñ yäkşämbe yäisä kiläse atna başında kötelüen citkerde. Bu Vaşingtonnıñ Kiyev belän dä söyläşülär ütkärergä planlaştırğan çorğa turı kilä.
Kreml': AQŞ-Rusiyä söyläşüläre tizdän bulırga mömkin
Tramp häm Putin / Reuters
20 Март 2025

Kreml’dän belderülärençä, AQŞ häm Rusiyä arasındağı kiläse söyläşülär yäkşämbe könne yäisä kiläse atnanıñ başında ütkärelä ala, çönki Vaşington yaqın könnärdä Kiyev belän dä söyläşülär ütkärergä cıyına.

“Bu yäkşämbe könne ük bulmasqa mömkin, neçkäleklär turında kileşenä. Kiläse atnanıñ başı bula ala,” dip belderde pänceşämbe könne Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov .

Ul, şulay uq, Awrupa illären, tınıçlıq yulları ezläw urınına, “xärbiläşügä” cıyınuda ğayepläde, çönki xärbi citäkçelär Böyekbritaniyädä Ukraina saqlanuı turında söyläşü öçen cıyılğan ide.

“Brüssel häm Awrupa başqalalarınnan kilgän signalnıñ küpçelege Awrupanı xärbiläşterü planına qağıla,” dip äytte Peskov.

“Awrupa üz-üzen xärbiläşterügä kereşte häm xäzer suğış tarafına äylände,” dip östäde ul.

Awrupa Ukraina saqlanuın yaqlıy

Ayrım alğanda, Awrupa Berlege citäkçeläre sammitına barışlıy, Germaniyäneñ wazıyfasınnan kitüçe kanślerı Olaf Şol’ś Awrupanıñ Ukrainanı nıqlı räweştä yaqlawın däwam itärgä tiyeşlegen belderde. Bu, Vaşington belän Mäskäw arasındağı söyläşülärgä qaramastan, Kiyevnı köçle poziśiyädä totu häm teläsä nindi ut tuqtatu kileşüen saqlaw öçen zarur.

“Bu Ukraina üz bäysezlegen häm suverenitetın yaqlıy alaçağı, üz yulın üze saylayaçağı häm citäkçelären üze bilgeläyäçägen añlata. Şulay uq, tınıç waqıtta köçle armiyägä iyä bulaçağın da,” dip östäde ul.

Germaniyäneñ kiläçäktäge koaliśiyäse tarafınnan qabul itelgän burıç paketı, saqlanu häm infrastrukturağa arttırılğan çığımnar öçen finanslawnıñ töp öleşe buldı, dip belderde kanśler.

Berlekneñ tışqı säyäsät citäkçese Kaya Kallas Ukrainanı yaqlawnı ğamällär, bigräk tä suğıştan zıyan kürgän ilne kiräkle qorallar belän täêmin itü aşa, kürsätergä kiräklegen söyläde.

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