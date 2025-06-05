Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan, Qorban bäyräme mönäsäbäte belän dönya külämendäge möselmannarnı qotlap, Fälästin xalqı häm bäreleşlärdän täêsirlängän başqa cämğiyätlär belän teläktäşlek yullamasın yasadı.
Ärdoğan atnakiçen (pänceşämbe könne) urtaqlaşqan videoyullamasında: “Ğazzädä häm yaw astındağı cirlärdä legendar köräş alıp baruçı, İzrailneñ böten räximsezlekläre aldında sabırlı häm däräcäle qarşılıq kürsätüçe fälästinle qardäşlärebezne dä ilem häm millätem isemennän xörmät belän sälamlim, Qorban bäyrämnären çın küñeldän qotlıym”, - dip äytte.
Ayıruça Ğazzädä häläq buluçılarnı iskä alıp: “Höcümnärdä şähit bulğan böten Ğazzäle qardäşlärebezne Allahınıñ yarlıqawı belän iskä alam, yaralanuçılarğa aşığış şifalar telim”, - dip belderde.
İlbaşı Ärdoğan Ğazzä, Sudan häm Somali kebek bäreleşlärdän täêsirlängän töbäklärdäge totrıqsızlıqnıñ tiz arada betüen teläde.
“Qanlı suğışnıñ beterelüe yünäleşendä tarixi adım”
Ärdoğan, Törkiyäneñ Fälästindäge qırıslıqnı tuqtatu mäs’äläsendäge täwäkkällegenä basım yasap: “Fälästindäge genośidnıñ tuqtatıluı häm Rusiyä-Ukraina arasındağı suğışnıñ ğadel tınıçlıq belän beterelüe öçen qulıbızdan kilgänçä tırışlıq kürsätäbez”, - dip äytte.
Diplomatik tırışularğa iğtibarnı yünältüçe Ärdoğan, 2nçe iyün düşämbe könne İstanbulda oyıştırılğan cıyılışnı telgä alıp, monı “dürtençe yılına kergän qanlı suğışnıñ beterelüe yünäleşendä tarixi adım” bularaq bäyäläde.
Kürşe Süriyägä tuqtalıp uzuçı Ärdoğan Törkiyäneñ ilneñ yaña citäkçelegeneñ tırışuların qänäğätlelek belän qarşılawın belderde häm Süriyäneñ milli berdämlek, cir bötenlege häm ozaq möddätle üseş maqsatların yaqlawın bilgeläp uzdı.
İlbaşı Ärdoğan töbäktäge böten qardäş illärneñ bulışlığı belän dä Süriyäneñ daimi xozurğa qawışaçağına ışanabız”, - dip äytte.