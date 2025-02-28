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Luvr muzeyında tarixi yañartu: "Mona Liza" öçen maxsus bülmä
Parijdağı Luvr muzeyı iğ’lan itelgän kiñ qırlı yañartu proyektı belän zur üzgäreşkä äzerlänä
Luvr muzeyında tarixi yañartu: "Mona Liza" öçen maxsus bülmä
/ AA Archive
28 Февраль 2025

"Luvr yaña renessans" dip atalğan bu proyekt qısalarında Leonardo da Vinçineñ mäşhür äsäre "Mona Liza" öçen maxsus bülmä tözeläçäk. Monnan tış, Awrupa Berlegennän çittän  kilüçelär öçen kerü bäyäläre arttırılaçaq.

"Mona Liza" öçen maxsus urın

Proyektnıñ iñ iğ’tibarnı cälep itüçe öleşe – Leonardo da Vinçineñ dön’ya külämendä tanılğan "Mona Liza" kartinası öçen maxsus bülmä tözü. Muzeydağı keşe küplegen kimetü maqsatınnan kertelgän bu üzgäreş qunaqlarğa äsärne tağın da uñaylıraq qaraw mömkinlege biräçäk.

Yaña kerü urını häm modernizaśiya

Yañartu qısalarında Sena yılğası buyında 2031 nçe yılda açılırğa tiyeşle yaña kerü yulı tözeläçäk. Bu yaña kerü urını sanı yıl sayın artqan qunaqlarğa tağın da yaxşıraq xezmät kürsätüne täêmin itäçäk. Monnan tış, muzeynıñ barlıq qorılmaları da yañartılıp, tagın da uñaylıraq xälgä kitereläçäk.

Finanslaw häm byudjet

Proyektnıñ yaqınça 800 million yevroğa töşüe kötelä. Bu çığım bilet satu, sponsorlar häm Luvrnıñ Abu-Dabi filialınnan alınğan keremnär belän qaplanaçaq. Räsmi zatlar aqçalarnıñ yaqınça  yartısınıñ yaña kerü yulınıñ tözeleşenä totılaçağın äytä.

Bilet bäyäläre arta

Modernizaśiya prośessınıñ ber öleşe bularaq, Awrupa Berlegennän çittän kilüçelär öçen kerü bäyäläre arttırılaçaq. Bu tärtipkä salu muzeynıñ texnik êşlär häm xezmät kürsätü çığımnarın qaplawnı maqsat itep quya.

 Problemalar häm alarnı xäl itü

Luvr muzeyı iske bulu säbäple su ütep kerü, temperatura üzgäreşläre kebek struktur problemalar belän oçraşa. Yañartu proyektı qısalarında bu problemalar betereläçäk häm muzeyda saqlanuçı qıymmätle sänğat’ äsärläre öçen ışanıçlı urın buldırılaçaq. Şulay uq iske piramida kerü yulı urınına zamança häm funkśional’ kerü urını yasalaçaq, muzeydağı aşaw - êçü  häm bädräf  mömkinlekläre yaxşırtılaçaq.

Muzeyğa kilüçelär statistikası

Luvr muzeyı 2023 yılda 8,7 million keşe qabul itte. Läkin muzeynıñ xäzerge asqorması barı 4 million keşe öçen genä isäplängän. Şuña kürä bu yañartu proyektı sanı könnän - kön artqan qunaqlarğa uñaylı şartlar tudırunı maqsat itep quya.

Luvr muzeyındağı bu zur yañartu proyektı muzeynıñ kiläçäge öçen möhim borılış noqtası bulıp isäplänä. Proyekt tögällängännän soñ muzeynıñ qunaqlar häm sänğat’ äsärläre öçen tagın da yaxşıraq şartlarğa iyä buluı kötelä.

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