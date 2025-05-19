19 Май 2025
Peskov Rusiyä liderı Vladimir Putin häm AQŞ däwlät başlığı Donal’d Trampnıñ düşämbe kiç belän telefonnan söyläşü ütkäräçägen açıqladı.
Mäskäwdä uzğan matbuğat oçraşuında Peskov söyläşüneñ Rusiyä waqıtı belän 17:00dä çınğa aşacağın äytte.
Peskov citkergänçä söyläşüneñ maqsatı – uzğan atnada İstanbulda oyıştırılğan Rusiyä-Ukraina söyläşüläreneñ näticälären qaraw.
Dmitriy Peskov söyläşüne möhim dip atadı häm liderlarnıñ ike il arasında kiläçäktä qorılaçaq êlemtäne dä quzğataçaqların belderde.