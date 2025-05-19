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Putin – Tramp arasında telefon söyläşüe kötelä
Bu xaqta Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov belderde
Putin – Tramp arasında telefon söyläşüe kötelä
FILE PHOTO: G20 leaders summit in Osaka / Reuters
19 Май 2025

Peskov Rusiyä liderı Vladimir Putin häm AQŞ däwlät başlığı Donal’d Trampnıñ düşämbe kiç belän telefonnan söyläşü ütkäräçägen açıqladı.

Mäskäwdä uzğan matbuğat oçraşuında Peskov söyläşüneñ Rusiyä waqıtı belän 17:00dä çınğa aşacağın äytte.

Peskov citkergänçä söyläşüneñ maqsatı – uzğan atnada İstanbulda oyıştırılğan Rusiyä-Ukraina söyläşüläreneñ näticälären qaraw.

Dmitriy Peskov söyläşüne möhim dip atadı häm liderlarnıñ ike il arasında kiläçäktä qorılaçaq êlemtäne dä quzğataçaqların belderde.

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