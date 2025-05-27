Yaña soraştıru näticäläre Germaniyada küpçelek keşeneñ İzrailgä qorallar êksportlawğa qarşı buluın kürsätä. Sişämbe könne iğlan itelgän anketa İzrailneñ Ğazzägä xärbi höcümnäre häm fälästinlelärgä humanitar yärdämne çikläwenä qarata xalıqara tänqıyt’ artqan waqıtta ütkärelä.
“Der Tagesspiegel” gazetı öçen “Civey” ütkärgän soraştıru näticäläre kürsätkänçä, anda qatnaşuçılarnıñ 51 prośentı İzrailgä qorallar cibärügä qarşı bulğan. Ayıruça sulçı saylawçılar arasında bu köçle, anda biş keşeneñ dürtese êksportka qarşı çıqqan.
Kanśler Fridrix Merś citäkçelegendäge Xristian-demokratlar arasında 34 prośent keşe İzrailgä qorallar êksportlawğa qarşı bulsa, 22 prośentı bu mäs’älädä fikeren äytmägän. Koaliśiyä partnerı Sośial-Demokratlar arasında isä 48 prośent bu êksportnı döres tügel dip sanıy.
Soraştıru, şulay uq, Germaniyanıñ Benyamin Netanyaxu xökümätennän yıraq toruın teläwçelär sanınıñ artuın kürsätkän. 2023nçe yılnıñ cäyendä 33 prośent bulğan bu kürsätkeç xäzer 44 prośentqa citkän. Şul uq waqıtta, İzrail xökümäte belän tağın da yaqınraq mönäsäbätlär teläwçelär sanı 23 prośent qına bulğan.
Soraştıru Germaniyada xalıqnıñ yaqınça öçtän ikeseneñ xökümättän Ğazzägä humanitar yärdäm kertüne arttıru öçen İzrailgä basım yasawın teläwen kürsätkän. Bu teläk bigräk tä ölkän yäştäge nemeślar arasında küp: 65 yäştän ölkännärneñ dürttän öçe İzrailgä säyäsi basımnı arttıru yaqlı bulsa, 18-29 yäşleklär arasında bu kürsätkeç 50%.
Bu soraştıru 2025nçe yılnıñ 23-26 may könnärendä ütkärelgän häm anda 18 yäştän ölkän 3 meñnän artıq Germaniya watandaşı qatnaşqan.