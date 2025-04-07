TÜRKİYE
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Törkiyä belän Berläşkän Ğaräp Ämirlekläreneñ Afrika söyläşüläre Abu-Dabida uzaçaq
Älege ikençe tur söyläşülärendä Afrikanıñ üseşe häm qıytğağa investiśiyälärne arttıru öçen xezmättäşlek mäydannarı qaralaçaq.
Törkiyä belän Berläşkän Ğaräp Ämirlekläreneñ Afrika söyläşüläre Abu-Dabida uzaçaq
Türkiye and UAE discuss economic cooperation and investment in Africa. [Photo: Reuters] / Reuters
7 Апрель 2025

Törkiyä häm Berläşkän Ğaräp Ämirlekläre (BĞÄ) arasında Afrika temalı ikençe tur söyläşüläre Abu-Dabida düşämbe könne uzaçaq. Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı monı rasladı.

Törkiyä tışqı êşlär ministrınıñ urınbasarı Borhanettin Duran häm BĞÄ tışqı êşlär öçen cawaplı däwlät ministrı Şaxbut bin Nax’yan Äl Nax’yan bu söyläşülärne citäkläyäçäk.

Oçraşuda Afrikadağı wäzğıyät’kä bağışlanğan mäs’älälär häm qıytğada iq’tisad, investiśiyä ölkäsendä xezmättäşlek mömkinlekläre tikşereläçäk.

Afrika turında daimi söyläşülär ütkärü qararı 2022 yılnıñ fevral’ ayında ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan BĞÄgä säfär yasağanda, ike ilneñ tışqı êşlär ministrları oçraşuı näticäsendä qabul itelgän ide.

Bu kileşüdän soñ, Törkiyä häm BĞÄ arasında Afrika turında berençe söyläşülär 2023 yılnıñ 10 oktäberendä Änkarada uzdırıldı.

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