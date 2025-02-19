Gruziya Konstituśion mäxkämäse ilbaşı Salome Zurabişvilineñ oktyabr’ ayında ütkärelgän bäxäsle parlament saylawlarınıñ näticälären ğamäldän çığaru taläben kire qaqtı.
Uzğan comğada qabul itelgän häm sişämbe könne yuğarı mäxkämäneñ internet saytında basılğan qararda Zurabişvili tarafınnan açılğan däğ’wanıñ tikşerelmäyäçäge belderelde.
Mäxkämä şulay uq, “Gruzin xıyalı” partiyäse ciñü yawlağan saylaw näticälärenä qarşı oppoziśiyädän 30 xalıq ışanıçlısı tarafınnan açılğan başqa ber däğ’wanı da kire qaqtı.
Qararda şulay uq älege qararnıñ soñğı buluı häm anı qabat qaraw mömkin bulmawı citkerelde.
Däwam itkän protestlar
Zurabişvili 19 nçı noyabr’dä Konstituśion mäxkämägä möräcäğat itep, 26 nçı oktyabr’däge saylaw näticälären ğamäldän çığaru öçen däğ’wa açtı. “Gruzin xıyalı” partiyase 53,93% tawış cıyıp, 150 urınlı parlamentta 89 urın aldı.
“Gruzin xıyalı” partiyäse räsmiläre, şul isäptän prem’yer-ministr İrakliy Kobaxidze häm partiyäneñ maqtawlı räise Bidzina İvanişvili dä, näticälärdän qanäğat’ qaldılar.
Läkin Zurabişvili näticälärne tanımawın häm tawış birüneñ Rusiya täêsire astında ütüen alğa sörde. Oppoziśiya partiyäläre saylawlarnı “urlanğan” dip bäyäläp, xökümätkä qarşı protestlar oyıştırdı häm Awrupa Berlege belän äğ’zalıq söyläşüläre tuqtatıldı.
Kobaxidze saylawda xärämläşü däğ’waların kire qağıp, saylawlarda bulğan “tärtipsezleklärne” dön’yanıñ başqa urınnarındağı saylawlarda da oçrıy torğan küreneş dip belderde.
İlbaşı mäxkämä qararı xaqında älegä belderü yasamadı.