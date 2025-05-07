Paqıstan räsmilärenä qarağanda, soñğı yıllardağı iñ citdi waqıyğalarnıñ berse bulıp sanalğan bu höcümdä Hindstan Paqıstan häm anıñ idaräsendäge Käşmirdä altı puunktnı ber ük waqıtta utqa totıp, aralarında balalar da bulğan tınıç xalıqnı üterde häm mäçetlärgä zıyan saldı.

Paqıstan armiya süzçese äytüençä, höcümnär Hindstannıñ Baxavalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bag häm Axmadpur East cirleklärenä bulğan, alarnıñ kübese xalıq küpläp yäşägän cirlär.

General-polkovnik Äxmät Şärif Çaudhri tınıç xalıqtan ülemnärne rasladı. Alar arasında Axmadpurnıñ könçığışında 3 yäş’lek ber qız, Paqıstan idaräsendäge Käşmirneñ Kotli töbägendä 16 yäş’lek ber qız häm 18 yäş’lek ber yeget bar. Laxorğa yaqın urnaşqan Muridke şähärendä dä ber ir-at üterelgän. Distälägän keşe yaralanğan, ike keşe äle dä yuğalğan isäplänä.

Rawalpindida tañ aldınnan uzdırılğan matbuğat oçraşuında general-polkovnk Äxmät Şärif Çaudhri Hindstannıñ altı tämekkä höcüm itü öçen törle qorallar qullanuın, näticädä 24 täêsir itü mäydanı barlıqqa kilüen äytte. Ul höcümnärneñ aralarında ber mäçet tä bulğan Paqıstan êçendä häm Paqıstan idaräsendäge Käşmirdä buluın äytte.

Paqıstan bu höcümgä cawap qaytarıp 5 Hindstan xärbi oçqıçın häm küp sanda pilotsız oçu apparatın töşerüen alğa sörde.

Tübändä höcümnän soñ töşerelgän berençe räsemnär urın ala: Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Käşmirdä cimerelgän binalar, yaralanğan keşelär.