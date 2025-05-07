SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Hindstan Paqıstanğa höcüm itte, aralarında balalar da bulğan küp sanda keşe ülde
Hindstan raketalarınıñ töne buyı Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Käşmir şähärlären häm mäçetlären utqa totuı näticäsendä, aralarında 3 yäş’lek qız bala, yäş’lär häm ğıybadät qıluçılar da bulğan tınıç xalıqtan kim digändä 8 keşe hälaq buldı.
Hindstan Paqıstanğa höcüm itte, aralarında balalar da bulğan küp sanda keşe ülde
Workers transport a man wounded by an Indian missile attack, at a hospital in Bahawalpur, Pakistan, on May 7, 2025. / AP
7 Май 2025

Paqıstan räsmilärenä qarağanda, soñğı yıllardağı iñ citdi waqıyğalarnıñ berse bulıp sanalğan bu höcümdä Hindstan Paqıstan häm anıñ idaräsendäge Käşmirdä altı puunktnı ber ük waqıtta utqa totıp, aralarında balalar da bulğan tınıç xalıqnı üterde häm mäçetlärgä zıyan saldı.

Paqıstan armiya süzçese äytüençä, höcümnär Hindstannıñ Baxavalpur, Muridke, Muzaffarabad, Kotli, Bag häm Axmadpur East cirleklärenä bulğan, alarnıñ kübese xalıq küpläp yäşägän cirlär.

General-polkovnik Äxmät Şärif Çaudhri tınıç xalıqtan ülemnärne rasladı. Alar arasında Axmadpurnıñ könçığışında 3 yäş’lek ber qız, Paqıstan idaräsendäge Käşmirneñ Kotli töbägendä 16 yäş’lek ber qız häm 18 yäş’lek ber yeget bar. Laxorğa yaqın urnaşqan Muridke şähärendä dä ber ir-at üterelgän. Distälägän keşe yaralanğan, ike keşe äle dä yuğalğan isäplänä.

Rawalpindida tañ aldınnan uzdırılğan matbuğat oçraşuında general-polkovnk Äxmät Şärif Çaudhri Hindstannıñ altı tämekkä höcüm itü öçen törle qorallar qullanuın, näticädä 24 täêsir itü  mäydanı barlıqqa kilüen äytte. Ul höcümnärneñ aralarında ber mäçet tä bulğan Paqıstan êçendä häm Paqıstan idaräsendäge Käşmirdä buluın äytte.
Paqıstan bu höcümgä cawap qaytarıp 5 Hindstan xärbi oçqıçın häm küp sanda pilotsız oçu apparatın töşerüen alğa sörde.

 Tübändä höcümnän soñ töşerelgän berençe räsemnär urın ala: Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Käşmirdä cimerelgän binalar, yaralanğan keşelär.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us