AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ maxsus wäkile Stiv Uitkoff comğa könne Rusiyägä kilep citte, dip xäbär itä cirle mäğlümat agentlığı, Kremlgä tayanyp.
“Axios” basması, säfär belän tanış bulğan çığanaqqa häm “FlightRadar” mäğlümatlarına tayanyp, Uitkoffnıñ Rusiyägä säfär qıluın häm comğa könne däwlät başlığı Vladimir Putin belän oçraşuı kötelüen monnan alda citkergän ide.
Bu säfär Rusiyäneñ däwlät baylığı fondı başlığı häm Vladimir Putin'nıñ iqtisadi xezmättäşlek buyınça maxsus wäkile Kirill Dmitrievnıñ uzğan atnada Vashingtonda Uitkoff häm başqa AQŞ räsmiläre belän oçraşuınnan soñ ber atna uzğaç buldı.
Rusiyä Putin belän Uitkoffnıñ axırğı oçraşuın uñay dip bäyäläde, häm Rusiyä liderınıñ wäkilne tıñlawın häm Trampqa citkerü öçen möhim mäğ’lümat tapşıruın belderde.
Pänceşämbe könne AQŞ delegaśiyäse, ike il arasında ilçeçelek êşçänlegen cayğa salu turında söyläşülär öçen, İstanbuldağı Rusiyä baş konsullığına kilde.
Rusiyä delegaśiyäsen AQŞtağı Rusiyä İlçese Aleksandr Darçiyev, ä AQŞ delegaśiyäsen AQŞ däwlät särqatibe urınbasarı yärdämçese Sonata Kolter citäkläde.
Oçraşu aldınnan Darçiyev berniçä mäs’älä buyınça inde alğa kiteş barlığın belderde.
Sonğı yıllarda Mäskäw dä, Vashington da üz diplomatlarına akkreditaśiya alu awırlıqlarınnan zarlana, bu isä ilçeçeleklär êşçänlegen bik qıyın xälgä kiterä.