SÄYÄSÄT
1 min uqıu
AQŞ wäkile Uitkoff Putin belän oçraşu öçen Rusiyägä kitte
Bu Putin belän Uitkoff arasındağı öçençe qara-qarşı oçraşu bulaçaq.
AQŞ wäkile Uitkoff Putin belän oçraşu öçen Rusiyägä kitte
Trump envoy Witkoff travels to Russia to meet Putin / Reuters
11 Апрель 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ maxsus wäkile Stiv Uitkoff comğa könne Rusiyägä kilep citte, dip xäbär itä cirle mäğlümat agentlığı, Kremlgä tayanyp.

“Axios” basması, säfär belän tanış bulğan çığanaqqa häm “FlightRadar” mäğlümatlarına tayanyp, Uitkoffnıñ Rusiyägä säfär qıluın häm comğa könne däwlät başlığı Vladimir Putin belän oçraşuı kötelüen monnan alda citkergän ide.

Bu säfär Rusiyäneñ däwlät baylığı fondı başlığı häm Vladimir Putin'nıñ iqtisadi xezmättäşlek buyınça maxsus wäkile Kirill Dmitrievnıñ uzğan atnada Vashingtonda Uitkoff häm başqa AQŞ räsmiläre belän oçraşuınnan soñ ber atna uzğaç buldı.

Rusiyä Putin belän Uitkoffnıñ axırğı oçraşuın uñay dip bäyäläde, häm Rusiyä liderınıñ wäkilne tıñlawın häm Trampqa citkerü öçen möhim mäğ’lümat tapşıruın belderde.

Pänceşämbe könne AQŞ delegaśiyäse, ike il arasında ilçeçelek êşçänlegen cayğa salu turında söyläşülär öçen, İstanbuldağı Rusiyä baş konsullığına kilde.

Rusiyä delegaśiyäsen AQŞtağı Rusiyä İlçese Aleksandr Darçiyev, ä AQŞ delegaśiyäsen AQŞ däwlät särqatibe urınbasarı yärdämçese Sonata Kolter citäkläde.

Oçraşu aldınnan Darçiyev berniçä mäs’älä buyınça inde alğa kiteş barlığın belderde.

Sonğı yıllarda Mäskäw dä, Vashington da üz diplomatlarına akkreditaśiya alu awırlıqlarınnan zarlana, bu isä ilçeçeleklär êşçänlegen bik qıyın xälgä kiterä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us