Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan AQŞnıñ İzrailneñ Gazzägä qarata höcümnäre häm däwam itüçe suğışnıñ riskları turında tağın da yaxşıraq xäbärdar bulırğa tiyeşlegen äytte.

Fidan yäkşämbe könne yasağan belderüendä bolay dide:

“Älegä qädär bigräk tä (êlekke AQŞ ilbaşı) Bayden çorında başlanğan säyäsätlär belän bügenge genośid AQŞ yärdäme belän däwam itä aldı. (AQŞ ilbaşı) Donal’d Tramp xakimiyätkä kilgäç başqarğan kereşüe belän utnı tuqtatu täêmin itügä säbäpçe buldı.

Bez şunı kötäbez: ul xäzer ilbaşı bularaq wazıyfada bulğanda daimi tınıçlıq urnaştıru öçen adımnar yasaluı. Barlıq diplomatik dairälär şul mäs’älädä urtaq fikerdä: AQŞta yaña citäkçelek bu xaqta tağın da nığraq mäğ’lümat belän täêmin itelergä tiyeş. Bu däwam itüçe suğışnıñ riskların tağın da kübräk añlatu zarur”.

Fidan İzrailneñ Fälästindäge genośidına qarşı reakśiyälär mäs’äläsendä härkemneñ törle däräcädä rizasızlıq belderüen assızıqladı.

Ul, qayber däwlätlärneñ monı açıq räweştä äytüen, ä qayberläreneñ — yabıq işeklär artında ğına telgä aluın belderep, BMOda uzğan tawışqa quyuda 156 däwlätneñ İzrailgä qarşı tawış birüen iskä töşerde.

Fidan bolay dide:

"Biredä töp mäs'älä — dön’ya bu xällärne tuqtatırğa teläsä dä, monıñ mömkin bulmawı. Dön’ya qarşındağı leğal’lek krizisı, sistema krizisı näq’ menä şuşı noqtada çağıla."

İzrailgä qarşı törle çaralar kürü mäs’äläsendä êzlänülärneñ däwam itüen äytkän Fidan: “Läkin Awrupa häm AQŞtan kilgän yärdäm tuqtalmıy torıp, bu keşelekkä qarşı cinayät’, genośid betmäyäçäk, bu — açıq fakt”,- dide.

Ministr bu xälneñ xalıqara sistemada qısqa waqıtta, urta häm ozaq möddättä dä törle räweştä çığımı bulaçağın äytte häm:

“Bu yünäleştä êşçänleklär däwam itä. Läkin Gazzä mäs’äläsendäge sizgerlek berniçek tä betmäskä tiyeş,” — dip östäde.

İzrailneñ Gazzägä höcümnären tuqtatu öçen Törkiyäneñ tağın da köçleräk, täêsirleräk adımnar yasap - yasamayaçağı turındağı sorawğa Fidan bolay cawap birde:

“Törkiyä başınnan uq üz täêsir dairäsendä mömkin bulğan böten ğamällärne başqardı”.



“İke yaqlı mönäsäbätlär qısasında bez ilçene çaqırıp alu, iq’tisadi bäyläneşlärne tuqtatu kebek böten adımnarnı yasadıq. Küp’yaqlı mönäsäbätlär nigezendä bigräk tä İslam xezmättäşlek oyışmasında, D-8 dä, Awrupa Berlege platformalarında, Ğäräp Ligasında närsälär êşläp bula? Bu turıda citdi êşçänlek alıp barıla”, — dide ul.

Xaqan Fidan Awrupa häm AQŞ açıq räweştä yaqlaw kürsätkän genośidqa İslam däwlätläreneñ urtaq poziśiya belän älegä qadär bilgele ber külämdä täêsir itüen belderde.

“Läkin monnan soñ, möğayen, İslam däwlätläre İzrailgä tügel, ä AQŞqa qarata diplomatik êşçänlekne däwam itsälär, bu tağın da urınlı bulır dip sanıym”,- dide Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan.