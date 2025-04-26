Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege beldergänçä, ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan İstanbulda Yaña Zelandiya prem’yer-ministrı Kristofer Lakson belän oçraştı.
İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege Dolmabahçä ofisında uzğan bu oçraşuda Törkiyä belän Yaña Zelandiya arasındağı ike yaqlı mönäsäbätlär, regional’ häm global’ mäs’älälär qaraluı turında “X” platformasında xäbär itte.
İlbaşı Ärdoğan Törkiyä belän Yaña Zelandiya arasında tarixi dustanä bäyläneşlär buluın äytep, Yaña Zelandiyanı Tın okean töbägendä möhim partnyer bularaq qabul itülären belderde.
Ärdoğan bigräk tä säwdä, transport häm saqlanu sänäğate ölkälärendä yasalgan häm yasalaçaq adımnar belän ike il arasındağı xezmättäşlekne nığıtu öçen tırışuların assızıqladı.
Ärdoğan şulay uq dön’yanıñ möhim sınawlar aldında toruın, Gazzädä Izrail höcümnären tuqtatu öçen Törkiyäneñ köç quyuın, töbäktä daimi tınıçlıqnıñ barı tik ike däwlätle çişeleş belän mömkin buluın äytte.
Oçraşuda tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan, ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı Fäxrettin Altun häm ilbaşınıñ tışqı säyäsät häm qurqınıçsızlıq baş kiñäşçese Akif Çağatay Qılıç ta qatnaştı.
Çanakkalä ciröste suğışlarınıñ 110 yıllığına häm Anzak könenä bağışlanğan iskä alu çaraları uñayınnan Törkiyägä kilgän Laksonnı ilbaşı idaräseneñ Dolmabahçä ofisında räsmi tantana belän qarşı aldılar.
İlbaşı Ärdoğan Lakson xörmätenä kiçke aş mäclese oyıştırdı.