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AQŞnıñ çit il studentlarınıñ vizaların tuñdıru qararı ozaqqa suzılmayaçaq
Däwlät departamentı yaña sośial’ media analizlaw qağıydäläreneñ irtäme-soñmı açıqlanaçağın belderep, çit il studentların viza isemleklären kontrol’ itep torırğa çaqırdı.
AQŞnıñ çit il studentlarınıñ vizaların tuñdıru qararı ozaqqa suzılmayaçaq
The State Department says new social media screening rules will be issued "sooner than later", urging students to keep checking for visa appointment slots. / Reuters
10 сәгать элек

AQŞ däwlät departamentı çit il studentları öçen viza êşçänlekläre tuqtatılıp toruınıñ ozaqqa suzılmayaçağın belderde. Süzçe Têmmi Bryus pänceşämbe könne yasağan belderüendä student bulırğa teläwçelärne viza öçen möräcäğat’ itärgä çaqırıp bolay dide: “Ägär bu wäzğıyät’ atnalar yäisä aylarğa suzılsa, min monı kiñäş itmäs idem”.

Ul jurnalistlarğa interv’yusında: “Sezgä monıñ bälki soñraq tügel, irtäräk tormışqa aşaçağın äytä alam”,-dide.

AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio sişämbe könne ilçeleklär häm konsullıqlarğa, möräcäğat’ itüçelärneñ sośial’ media yazmaların kontrol’ itü belän bäyle yaña direktivalarnı kötkändä, student vizaları öçen oçraşularnı bilgeläwne tuqtatu kürsätmäse birde.  

Sośial’ media analizlawnıñ yaña beleşmälege

Bu - Garvard universitetında çit il studentların tıyarğa mataşuçı, qıtaylı studentlarnıñ vizaların agressiv räweştä ğamäldän çığarırğa süz birgän ilbaşı Donal’d Trampnıñ mäğarifne maqsat itep alğan adımnarınnän berse.

Rubio İzrailneñ Ğazzädäge genośidın tänqıyt’läwçe çaralarnı citäklägän şaqtıy studentnıñ vizasın, AQŞnıñ tışqı säyäsät mänfäğat’lärenä qarşı bulğan keşelärne deportaśiyälänüenä röxsät birüçe bilgesez qanunğa nigezlänep, ğamäldän çığardı.

Rubio bu atna başında diplomatik missiyälärgä cibärgän telegrafta sośial’ media analizlawnıñ yaña beleşmälegeneñ yaqın könnärdä çığaçağın äytte.

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