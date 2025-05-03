Paqıstan armiyäse şimbä könne 450 kilometr aralıqqa ireşä torğan cir öste raketasın "uñışlı räweştä öyränü maqsatında oçıruın" xäbär itte.
Pakistannıñ armiyäse bu oçırunıñ maqsatı "ğäskärlärneñ operativ äzerlegen täêmin itü häm raketanıñ alğa kitkän navigaśiyä sistemasın, şulay uq, yaxşırtılğan manevr yasaw mömkinleklären tikşerü" buluın belderde.
İlbaşı Asif Ali Zardari, xökümät räise Şäxbaz Şärif häm xärbi citäkçelek raketa oçıruda qatnaşqan ğäskärilärne, ğalimnärne häm injenerlarnı täbrikläde.
“Alar Paqıstannıñ strategik köçläreneñ operativ äzerlege häm texnik ostalıqlarına tulısınça ışanuların kürsätte, bu isä ışanıçlı minimal höcüm totqarlawnı täêmin itü häm teläsä-nindi höcümgä qarşı millät iminlegen saqlaw öçen zaruri,” diyelä belderüdä.
Bu soñğı oçırtu, 22 aprel’ könne Hindstan idaräsendäge Käşmirda urnaşqan Pagalgam turist urınında bulğan höcümnän soñ, ike il arasında kiyerenkelek artqan waqıtta buldı.
Hindstan höcüm öçen Paqıstannı ğayepläde, "çik aşa bäyläneşläre" bar dip belderde, ämma İslamabad bu ğayepläwlärne kire qaqtı häm öçençe taraf küzätüe astında bäysez tikşerü täq’dim itte.