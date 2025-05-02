Törkiyäneñ iñ aldınğı texnologiya çarası bulğan “TEKNOFEST”nıñ idarä şurası başlığı Sälçuk Bayraktar yuğarı texnologiya häm yasalma intellektnıñ yaña dön’yanıñ açqıçları buluın assızıqladı. Bayraktar döres maqsatlar häm êtik qıymmätlär belän berläşkändä yasalma intellektnıñ keşelekkä küpkä yaxşıraq kiläçäk täq’dim itä alaçağın belderde.

Sälçuk Bayraktar Nikosiyädäge êlekke Ärcan aêroportında uzdırılğan “TEKNOFEST”nıñ açılış tantanasında yasağan çığışında yasalma intellektnıñ sälamätlek saqlaw ölkäsendä zur yañalıqlar, tigez belem alu mömkinlekläre häm tormışnı ciñeläytäçäk bik küp mömkinlek tudıra aluın assızıqladı.

Dön’yanıñ qurqınıç qarañğılıqqa taba baruın äytkän Bayraktar: “Bezdän yıraq tügel keşelekkä qarata zur cinayät’, genośid başqarıla. Gazzädä balalar bombalana”, — dide.

“Bu qarañğılıq barı tik xaqıyqat’ yaqtılığı belän beterelä ala. Texnologiya ğädellekne häm märxämätne propagandalaw öçen qullanıla torğan dön’ya buldırılırğa tiyeş”,- dip östäde.

Bayraktar Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ torışına da tuqtalıp, bu ilneñ barı tik tarixı köräşlär simvolı ğına tügel, şul uq waqıtta zur uñışlar simvolı da bulırğa tiyeşlegen äytte.

Bayraktar Urta diñgezneñ üzägendä urnaşqan Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ texnologiya häm fän ölkäsendä global’ cälep itü üzäge bulırğa tiyeşlegen belderde. Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ yal itü öçen genä tügel, fän, texnologiya häm citeşterü öçen dä bara torğan urın buluı tiyeşlegen assızıqladı.

Bayraktar: “Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä yaña fikerlär tuarğa tiyeş. Ar-Ge monda üsergä, dön’yada êz qaldıraçaq proyektlar monda tuarğa tiyeş”, — dide.

“Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte - tınıçlıq utrawı, Urta diñgezdä tınıçlıq, iminlek häm qardäşlekneñ garantiyäse"

Törkiyä Texnologiya törkeme (T3) waqıfı belän Törkiyä sänäğat’ häm texnologiya ministrlığı oyıştırğan “TEKNOFEST” 2018 nçe yıldan birle här yıl distälägän däwlät oyışması, şäxsi şirkät partnyerları häm universitetlar yärdäme belän ütkärelä. “Anadolu” agentlığı festival’neñ global’ êlemtä partnyerı bularaq xezmät kürsätä. Çara par yıllarda Törkiyäneñ törle şähärlärendä, taq yıllarda isä İstanbulda uzdırıla. Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte Azärbaycannan soñ “TEKNOFEST” uzdırılğan Törkiyädän tış ikençe il buldı.

2024 nçe yılda Törkiyäneñ kön’yağındağı Adana şähärendä uzdırılğan çarağa yaqınça 1,1 million qunaq kilgän ide.

Yañalıq utrawı

Törkiyä sänäğat’ häm texnologiya ministrı Mäxmät Fatix Kacır da çarada yasağan çığışında, ägär barlıq yaqlar bergä êşläsä, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ yañalıq häm innovaśiya utrawına äwerelä aluın ytte.

Ministr Kacır: “100 meñnän artıq universitet studentı häm tiñsez maturlıqları belän bu cirlär informatika häm texnlogiya iniśiativaları öçen dön’yağa xezmät itäçäk urın bula ala. Bu “TEKNOFEST”ta oyıştırılğan 6 bäygedä qatnaşqan 47 meñ uquçı yäş’lärneñ dulqınlanuı— yaqın kiläçäk öçen ömet bilgesi. Telägebez — bu dulqınlanunıñ Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä däwam itüe”, — dip belderde.

Törkiyä saqlanu sänäğate räise Haluk Görgün isä: “Bigräk tä saqlanu sänäğatendä çitkä bäylelekneñ awırlığın bik yaxşı beläbez”, — dide.

“TEKNOFEST” ilebezneñ iñ zur açış mäydanına äwerelde. TEKNOFEST ilebezneñ iñ qäderle baylığı — yäş’lärebezne tanıp belügä mömkinlek birde”, — dide ul.