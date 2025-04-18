Litvada yäşäwçe Rusiyä watandaşları, ägär alar här öç ayda ber tapqırdan artıq Rusiyä yäisä Belarus’qa säbäpsiz säfär qılsa, yäşäw röxsätlären yuğaltaçaq. Bu turıda Litva parlamentı yaña qanun nigezendä pänceşämbe köne qarar qabul itte. Anı ictimağıy kanal “LRT” citkerä.
Şulay da, parlament, berençel täq’dimne yomşartıp, Belarus’ watandaşlarına şundıy uq çikläwlär kertüne kire qaqtı, dip belderä kanal.
Xäbärdä Litva küzläw xezmätläreneñ Belarus’ watandaşlarına kerü çikläwlären qatğıylatırğa çaqıruı, çönki yaña kilüçelärne tulısınça tikşerä almawları iskä töşerelde.
2023nçe yılda Litva qabul itkän qanun nigezendä Rusiya häm Belarus’ watandaşlarınnan, Tışqı êşlär ministrlığı arqılı bulmağanda, Şengen häm milli viza möräcäğätlären qabul itü tuqtatıldı.
Bu çikläwlär belän Litva Ukrainağa yaqlawın kürsätü häm agressor illär — Rusiya häm Belarus’ watandaşlarınıñ qayber xoquqların qısrıqlawnı maqsat itep quya.