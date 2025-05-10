Hindstannıñ Paqıstandağı öç hawa bazasına raketa höcüme oyıştırğannan soñ, Paqıstan da “Bunyan-un-Marsoos” dip atalğan cawap qaytaru operaśiyälären başlattı.
Paqıstan däwlät mäğ’lümat çaraları şimbä irtänge säğat’lärdä “Bunyan-un-Marsoos operaśiyäse başlandı” dip belderde.
Açıqlawda şulay uq: “Cawap qaytaru höcümnärendä Hindstandağı şaqtıy urın tämek itep alına. “Bunyan-un-Marsoos” ğıybaräse “nıq qorılma” yäisä “ütep bulmaslıq divar” digän mäğnägä iyä” dip äytelgän.
Paqıstan armiyäse üz maqsatlarınıñ Hindstannıñ Brahmos raketa saqlaw qorılmaları belän Käşmirneñ Hindstan qaramağındağı Patxankot häm Udhampur töbäklärendäge hawa bazaları buluın belderde.
"Reuters" xäbär agentlığı Hindstan xärbi çığanaqlarına tayanıp, Hindstannıñ xäzerge waqıtta Paqıstanda hawa höcümläre alıp baruın xäbär itte.
Käşmirneñ Hindstan kontrolendäge öleşendä yäşäwçelär şaqtıy cirdä köçle şartlaw tawışları işetelüen belderä. Şimbä könne bäxäsle töbäkneñ ike zur şähäre — Şrinagar häm Cämmu belän Udhampur ğarnizon qasabasında şartlawlar işetelde.
Hindstan raketaları
Paqıstan armiyäse süzçese, Paqıstannıñ cawap qaytaru höcümnärennän êlek, Hindstannıñ Paqıstan êçendäge öç hawa bazasına raketalar cibärüen, ämma alarnıñ kübeseneñ totqarlanuın belderde.
Bu soñğı waqıyğalar uzğan ayda Hindstannıñ Paqıstannı ber qorallı üterüdä ğäyeplägännän soñ artqan bäreleştäge soñğı wäzğıyät’ne çağıldıra.
İslamabad älege qanlı waqıyğada qatnaşı buluın kire qaqtı häm xalıqara tikşerü başlatırğa çaqırdı, läkin Hindstan bu taläpne kire qaqtı.
Hindstan armiyäse comğa kiçendäge belderüendä, Paqıstan çigendäge Hindstan ştatlarında, Şrinagarnı da kertep, Käşmirneñ Hindstan qaramağındağı 26 rayonda, pilotsız oçu apparatları kürelüen äytte.
Hindstan belderüendä äytelgänçä, bu apparatlar küzätelgän häm alarğa qarşı çaralar kürelgän.
Hindstan armiyäse: “Wäzğıyät’ daimi räweştä häm yaqınnan küzätelä, kiräk dip tabılğan barlıq urınnarda tiz arada täêsirle çaralar kürelä”,- dip belderde.