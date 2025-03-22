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Rusiya qurqınıçsızlıq şurası särqatibe Şoygu Tön’yaq Koreyağa kitte
Säfärneñ maqsatı – Rusiya belän Tön’yaq Koreya arasında xezmättäşlekne nığıtu
Rusiya qurqınıçsızlıq şurası särqatibe Şoygu Tön’yaq Koreyağa kitte
/ Reuters
22 Март 2025

Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ yuğarı däräcädäge qurqınıçsızlıq kiñäşçelärennän Sergey Şoygu Tön’yaq Koreyağa barıp citte.

“TASS” mäğ’lümat agentlığı comğa könge xäbärendä Şoygunıñ vizitınıñ ike il arasında tiz üskän qurqınıçsızlıq xezmättäşlege barışınıñ ber öleşe buluın belderde.

Xäbärdä Şoygunıñ Tön’yaq Koreya liderı Kim Çen In belän oçraşu planınıñ buluı turında da äytelde. Läkin “TASS” vizitnıñ neçkälekläre turında östämä mäğ’lümat birmäde, Tön’yaq Koreyanıñ däwlät mäğ’lümat çaraları da Şoygunıñ säfäre turında beldermäde.

2024 nçe yılnıñ mayına qadär Rusiya saqlanu ministrı bulğan Şoygu Tön’yaq Koreyagä êlek tä kilgän ide. Pxen’yan citäkçelege ul waqıtta Ukrainadağı suğışta Rusiya saflarında suğışu öçen xärbilär cibärergä äzerlänä ide.

AQŞ häm Kön’yaq Koreya räsmiläre Tön’yq Koreyanıñ Rusiyanıñ könçığışındağı Kursk töbägenä  10 000nän artıq ğaskär häm awır qorallar, artilleriya sistemaları häm ballistik raketalar cibärüen alğa sörde.


Monıñ qarşılığında Tön’yaq Koreyanıñ Mäskäwdän xärbi häm grajdanlıq texnologiyäse belän iq’tisadi yärdäm aluı uylanıla.


Pxen’yan da, Mäskäw dä Tön’yaq Koreyanıñ Rusiyägä xärbilär häm qorallar cibärüen raslamadı. Läkin ike il, 2023 nçe yılnıñ iyünendä liderlarr tarafınnan imzalanğan strategik partnyerlıq kileşüe nigezendä, ike yaqlı saqlanu paktın da kertep xezmättäşlekne däwam itüen belderä.

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