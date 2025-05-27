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Tön’yaq Koreya AQŞnıñ “Altın gömbäz” proyektın tänqıyt’läde
Tön’yaq Koreya Amerika Quşma Ştatlarınıñ yaña “Altın gömbäz” raketa saqlanu proyektın tänqıyt’läp, monıñ atom-töş suğışına taba yasalğan xätär adım buluın söyläde.
Tön’yaq Koreya AQŞnıñ “Altın gömbäz” proyektın tänqıyt’läde
U.S. President Donald Trump and U.S. Defense Secretary Pete Hegseth make an announcement at the White House in Washington / Reuters
6 сәгать элек

Tön’yaq Koreyanıñ tışqı êşlär ministrlığı AQŞnıñ "Altın gömbäz" raketa saqlanu qalqanı proyektın "bik xätär häm yanawçı iniśiativa" dip tänqitläde, dip xäbär itä däwlät mäğ’lümat çaraları.

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp 20nçe mayda "Altın gömbäz" sistemasınıñ dizaynın saylawın häm 175 milliard dollar bäyäsendäge zur proyektnı citäkläw öçen keşe bilgeläwen iğ’lan itte.

Sişämbe könne Tön’yaq Koreyanıñ tışqı eşlär ministrlığı bu proyekt turında bolay dip belderde: "Altın gömbäz” planı — bu 'Başta Amerika' prinśibınıñ tipik ürnäge. Üz-üzeñne yuğarı quyu, täkäbberlek, mäcbüriläw häm telägänçä xäräkät itüneñ iñ biyek noqtası häm bu çınlıqta ğaläm kiñlegendä atom-töş suğışı sśenariyese."

Bu belderü Tön’yaq Koreyanıñ däwlät xäbär agentlığı “KCNA” tarafınnan citkerelde.

"Altın gömbäz" proyektı alğa kitkän sensorlar häm raketa totqarlawçılar belän cihazlanğan yözlärçä iyärçenne üz êçenä aluçı global’ çeltär qullanunı maqsat itep quya. Bu sistema Qıtay, İran, Tön’yaq Koreya yäisä Rusiyä kebek doşman illärdän cibärelgän raketalarnı tiz arada tabu häm yuq itügä yünältelgän.

Uzğan atnada Qıtay bu planğa kisken qarşı çığıp "tirän borçılu" belderde häm Vaşingtonnı sistemanı êşläwne tuqtatırğa çaqırdı.

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