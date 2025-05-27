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Fidan belän Putin Ukraina häm ike yaqlı mönäsäbätlär turında söyläşte
Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı belän Rusiya däwlät başlığı arasında yaqınça ber säğat’ däwam itkän oçraşuda İstanbulda başlanğan tınıçlıq barışı häm Ukrainadağı soñğı wäzğıyät’ qaraldı
Fidan belän Putin Ukraina häm ike yaqlı mönäsäbätlär turında söyläşte
/ Reuters
5 сәгать элек

Törkiyä diplomatik çığanaqları beldergänçä, Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Mäskäwdä Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän oçraştı.

Çığanaqlar oçraşunıñ düşämbe könne cirle waqıt belän 19 säğat’ 30 minutta başlanuın häm yaqınça ber säğat’ däwam itüen belderde.

Oçraşuda Ukraina belän Rusiya arasındağı suğışnı tuqtatuğa qağılışlı soñğı kereşülär häm 16nçı may könne İstanbulda uzdırılğan tınıçlıq söyläşülärennän soñğı waqıyğalar qaraldı.

Putin häm Fidan iq’tisad häm ênergiya ölkäsendäge ike yaqlı mönäsäbätlär turında da söyläşte.

Xaqan Fidan Mäskäwneñ Kiev belän söyläşülärendä töp kiñäşçe bulğan Vladimir Medinskiy belän dä oçraştı.

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