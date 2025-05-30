“İstanbul äkiyät mäktäbe” proyektı qısalarında uqıtuçılar xastaxanädä däwalanuçı balalarğa äkiyätlär söyli, awırularnıñ küñelen kütärä.
İstanbulnıñ Milli mäğarif mödirlege tarafınnan çınğa aşırılğan “İstanbul äkiyät mäktäbe” proyektı äkiyät mäktäpläre, öyläre häm atel’yeların barlıqqa kiterüne üz êçenä ala. Proyektnıñ möhim ber öleşendä isä xastaxanädä ozaq waqıt yatuçı balalarğa qarağan êşçänleklär bar.
“Xastaxanädä äkiyät bar” şiğaren äytüçe mäktäp uqıtuçıları xastaxanälärne gizep, spektakl’ quya.
Balalarnıñ wazğıyät’lärenä qarap uqıtuçılar äkiyätlären xastaxanä sıynıflarında yäisä bülmädä genä söyli. Bu äkiyätlär balalarğa kiläçäkkä ömet belän qararğa bulışa.
“Anadolu agentlığı” Başakşähir bistäsendäge Çam häm sakura şähär xastaxanäsendä oyıştırılğan spektakl’ne töşerep aldı.
Onkologiya häm fizik däwalanu büleklärendä yatuçı balalar xikäyä tıñladı.
İstanbulnıñ Milli mäğarif mödire Murat Mücahit Yäntür şähärdä yaqınça 3 million uquçı häm 170 meñ uqıtuçınıñ buluın citkerde.
Mödir beldergänçä şähärdäge 15 xastaxanädä urın aluçı 18 xastaxanä sıynıfında här yıl 2 meñnän artıq bala belem ala.
“Moña zur ähämiyät biräbez. Härkem här cirdä, härwaqıt belem alırğa tiyeş. Belem aluğa kirtä yuq. Xasta balalar sälamätlek problemaları arqasında mäktäpkä bara almıy. Monıñ tiskäre täêsirlären kimetü öçen xastaxanälärdä sıynıflar açtıq,” – dide ul.
Mödir şulay uq äkiyät mäktäpläre oyıştırğan çaralarda ğailäläreneñ dä qatnaşa aluın, balalarnıñ motivaśiyasen arttıruın assızıqladı.
“Maqsatıbız – äkiyät mäktäben İstanbuldağı barlıq xastaxanä sıynıflarına cäyü. Här äti-änineñ taläben bäyälibez häm cawap biräbez,” - dide ul.
Proyektnıñ ğomum koordinatorı Haticä Çakır Ärmiş İstanbul äkiyät mäktäpläreneñ 5 törle tarmaqta êşçänlek başqaruın citkerde.
“Qayber balalar xastaxanä bülmälärennän çığa almıy, şunıñ öçen alar yanına üzebez barabız. Alar da bik şatlana,” – dide ul.
Xastaxanädä yatuçı 12 yäş’lek Miraç Bulut Kurt älege çara turında bolay dide: “Uqıtuçılar mine bik bäxetle itte. Küñelem kütärelde. Bez dä üz balalarıbızğa oxşaş çaralar ütkärik.”
Ätise Alparslan Kurt ozın waqıt däwalanuçı balalarğa täqdim itelüçe çaralar öçen Sälamätlek saqlaw ministrlığına räxmät belderde.
Bülmäsennän çığa almawçı 10 yäş’lek Ada Mavus isä: “Waqıtıbız yaxşı uza. Uqıtuçılar bezneñ yanğa kilgäç pianinoda uynıybız, räsem yasıybız,” – dide.
Änise dä tübändägeçä citkerde: “Başta mondıy programmalar yuq ide. uqıtuçılar kilä başlağaç bik söyendek. Balalar bolay da küp närsäne kürmi. Bu çaralar yärdämendä könnäre uza. Qızım räsem yasarğa yarata. Mondağı balalarnıñ mäktäpne onıtmawı bik möhim.”