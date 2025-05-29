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Kön’yaq Koreyanıñ çirattan tış saylawları başlandı - tawış birüçelär çiratqa bastı
Könyaq Koreya ilbaşı Yun Sok Yelnıñ wazıyfasınnan aluınnan soñ il külämendä irtä tawış birü öçen ozın çiratlar barlıqqa kilde.
Kön’yaq Koreyanıñ çirattan tış saylawları başlandı - tawış birüçelär çiratqa bastı
Over 3,500 polling stations opened for early voting nationwide. / AP
29 Май 2025

Könyaq Koreyada saylawçılar pänceşämbe irtäsendä ildäge waqıtınnan alda ilbaşı saylawları öçen tawış birü urınnarına yünälde, dip xäbär itä cirle mäğlümat çaraları.

Seul şähärendäge berniçä tawış birü urınında ozın çiratlar küzätelde. Bıyıl, êlekke yıllardan ayırmalı bularaq, irtäräk tawış birü barı tik êş könnärendä genä ütkärelä, dip xäbär itä “Yonhap” xäbär agentlığı.

Irtäräk tawış birü ildä barlığı 3,568 saylaw noqtasında başlandı. Saylawçılar êlekke ilbaşı Yun Suk Yel urınına yaña lider saylaw öçen äzerlänä. Yun Sok Yel dekabr ayında ildä xärbi xäl kertergä tırışuı öçen wazıyfasınnan çitlätelgän ide.

Irtäräk tawış birü ike kön däwam itäçäk häm cirle waqıt belän comğa säğat’ 18:00dä tämamlanaçaq, dip xäbär itä Milli Saylaw Komissiyäse (NEC).

Xäzerge waqıtta altı kandidat ildäge iñ yuğarı wazıyfa öçen köräşä, läkin çın yarış ike kandidat arasında bara. Çärşämbe könne iğlan itelgän soñğı soraştıru näticälärenä qarağanda, Demokratik Partiyä (DP) kandidatı Lee Jae-myung 49.2 protsent belän alda bara, ä xakimiyättäge Xalıq Köçe Partiyäsennän Kim Moon-soo 36.8 protsent belän ikençe urında.

Yaňa Reforma Partiyäsennän Lee Jun-seok 10.3 protsent belän öçençe urında tora.

İlbaşı saylawları 3 iyün könenä bilgelängän.

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