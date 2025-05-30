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İstanbul solıx söyläşüläre Rusiyä-Ukraina tınıçlıq iniśiativasın yaña ülçämgä küçerde
Xaqan Fidan Ukrainağa säfäre waqıtında: “İstanbulda tözelgän äsir almaşu kileşüeneñ tiz genä tormışqa aşırıluı söyläşülärneñ konkret näticälär birä aluın isbatladı” dide.
İstanbul solıx söyläşüläre Rusiyä-Ukraina tınıçlıq iniśiativasın yaña ülçämgä küçerde
Türkiye is an "ideal actor" for the negotiation talks between Russia and Ukraine to end the three-year-long war, Fidan said. / AA
5 сәгать элек

Törkiyä tışqı êşläre ministrı Xaqan Fidan 16nçı mayda İstanbulda Mäskäw belän Kiyev arasında uzğan tınıçlıq söyläşüläreneñ diplomatik çişeleş êzläwgä yaña ülçäm birüen belderde.

Bu süzlären ul comğa könne Ukraina tışqı êşlär ministrı Andriy Sibiga belän urtaq matbuğat konferentsiyäsendä äytte.

Rusiyä häm Ukraina arasında İstanbulda ireşelgän äsir almaşu kileşüeneñ tiz tögällänüe tınıçlıq söyläşüläreneñ konkret näticälär birä aluın kürsätä, dip äytte Fidan, häm İstanbulda ireşelgän uñışnı däwam itü telägen belderde.

Rusiyä-Ukraina suğışı barışında “möhim borılışlar” turında söyläp, Fidan ike yul barlığın äytte.

“Yä bu (Mäskäw-Kiev) suğışnıñ däwam itüenä küz yomabız, yäisä bu yıl êçendä daimi tınıçlıqqa ireşäbez,” – dide ul häm Törkiyäneñ dialog aşa “ğadel häm daimi tınıçlıq” urnaştırırğa häm suğışnı tämamlarğa teläwen assızıqladı.

Törkiyäneñ daimi tınıçlıq öçen tırışlıqları

Rusiyä tışqı êşlär ministrı çärşämbe könne AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio belän telefonnan söyläşep, İstanbulda Rusiya-Ukraina tınıçlıq söyläşüläreneñ mömkinlege turında fiker alıştı.

Lavrov monnan alda Rusiyä Ukraina belän söyläşülärneñ ikençe turın 2 iyunda İstanbulda ütkärergä täqdim itte, dip beldergän ide.

Törkiyä ilbaşı da söyläşülärne İstanbulda yañartu ömeten belderde.

Rusiyä täqdimenä cawap bularaq, Ukraina tışqı êşlär ministrı Andriy Sibiga Kievnıñ İstanbulda tınıçlıq söyläşülären däwam itärgä äzer buluın rasladı. Läkin ul, aldan kileşengänçä, Mäskäwneñ üzeneñ ut tuqtatu täqdimnäre belän memorandumın aldan tapşıruı kiräklegen assızıqladı.

16 mayda Rusiyä häm Ukraina İstanbulda öç yıl eçendä berençe tapqır turıdan-turı söyläşülären uzdırdı, anda ike yaqnıñ 1,000 keşene almaştıru turında zur külämle kileşügä ireşüe bilgeläp ütelde.

Törkiyä aradaşçılığında uzğan oçraşu waqıtında ike yaq ta utnı tuqtatu turında söyläşülärne däwam itärgä kileşte.

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