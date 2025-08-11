اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین میں سے چار نے غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی، جبکہ امریکہ نے اسرائیلی اقدامات کی حمایت کی۔
روس، چین، برطانیہ اور فرانس نے اتوار کے روز اسرائیلی جنگی کابینہ کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے غزہ پر مکمل قبضے اور فلسطینیوں کو شمال سے جنوب کی طرف منتقل کرنے کے منصوبے کی منظوری کی سخت مخالفت کی۔
روس کے نائب مستقل نمائندے دمتری پولیانسکی نے اس فیصلے کو "بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی" قرار دیا اور کہا کہ یہ "عالمی برادری کی اپیلوں کو کھلے عام نظرانداز کرنے" کا مظہر ہے۔
روس نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ گدعون سعار گزشتہ منگل کو سلامتی کونسل میں اپنی موجودگی کے دوران کابینہ کے فیصلے سے آگاہ تھے پر منافقت کا الزام لگایا، اور کہا کہ وہ قیدیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔
چین کے اقوام متحدہ کے مستقل نمائندے فو کانگ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ "اس خطرناک اقدام کو فوراً روکے" اور کہا: "غزہ فلسطینی عوام کا ہے۔ یہ فلسطینی علاقے کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔"
انہوں نے زور دیا کہ "کوئی بھی اقدام جو اس کے آبادیاتی اور علاقائی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اسے سختی سے مسترد اور مزاحمت کے ساتھ جواب دیا جانا چاہیے۔"
چین نے "فوجی برتری کے فریب" کے خلاف خبردار کیا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، سرحدی گزرگاہیں کھولے اور امداد پر عائد پابندیاں ختم کرے۔
اسرائیل کا منصوبہ بحران کا حل نہیں
برطانیہ کے نائب مستقل نمائندے جیمز کاریوک نے اس فیصلے کو "غلط" قرار دیا اور خبردار کیا کہ "فوجی کاروائیوں میں توسیع اس تنازع کو ختم کرنے میں ہر گز مدد گار ثابت نہیں ہو گی۔ یہ یرغمالیوں کی رہائی کو بھی یقینی نہیں بنائے گی۔"
کاریوک نے کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ بحران کا حل نہیں ہے بلکہ یہ صرف فلسطینیوں کی تکالیف کو بڑھائے گا اور خونریزی میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں امداد کی ترسیل پر عائد پابندی ختم کرے۔
فرانس کے نائب مستقل نمائندے جے دھرمادھیکاری نے اسرائیل سے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فرانس "غزہ کی پٹی پر قبضے، الحاق اور آبادکاری کے کسی بھی منصوبے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "اسرائیلی حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کسی بھی طرح اسرائیل اور اس کے شہریوں کی سلامتی میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔"
امریکہ کی حمایت برقرار
اس کے برعکس، امریکہ کی قائم مقام نائب نمائندہ ڈوروتھی شی نے اسرائیل کے "دفاعی حق" کا دفاع کیا۔
انہوں نے خطے میں مسائل کا ذمہ دار حماس کی "ضد" کو ٹھہرایا اور دعویٰ کیا کہ یہ گروپ "جنگ بندی کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے"، حالانکہ دستاویزی رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدوں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔
جمعہ کے روز، اسرائیلی جنگی کابینہ نے نیتن یاہو کے "تدریجی منصوبے" کی منظوری دی جس کے تحت غزہ پر مکمل قبضہ اور فلسطینیوں کو شمال سے جنوب کی طرف منتقل کرنا شامل ہے۔
اسرائیل نے محصور غزہ میں اپنی جارحیت کے دوران 61,400 سے زائد فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق، تقریباً 11,000 فلسطینیوں کے تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد غزہ کے حکام کی رپورٹ کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 200,000 ہو سکتی ہے۔
نسل کشی کے دوران، اسرائیل نے محصور علاقے کے بیشتر حصے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور عملی طور پر اس کی پوری آبادی کو بے گھر کر دیا۔
گزشتہ نومبر میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو اور ان کے سابق وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔
اسرائیل کو غزہ پر اپنی جنگ کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔