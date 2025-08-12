کھیل
1 منٹ پڑھنے
چینی: ورلڈ گیمز کے دوران ایک اطالوی کھلاڑی کی اچانک موت
اطالوی کھلاڑی 'میٹیا ڈیبرٹولیس' چین میں منعقدہ مقابلے  کے دوران  اچانک انتقال کر گئے
چینی: ورلڈ گیمز کے دوران ایک اطالوی کھلاڑی کی اچانک موت
اوریئنٹیرنگ کھلاڑی میٹیا ڈیبرٹولس نے اطالوی ٹیم کے رکن کے طور پر کئی ورلڈ چیمپئن شپ اور ورلڈ کپ میں حصہ لیا۔ / تصویر: انسٹاگرام / Instagram
17 گھنٹے قبل

اٹلی کے اوریئنٹیرنگ ایتھلیٹ 'میٹیا ڈیبرٹولیس' منگل کے روز چین کے شہر' چینگڈو' میں منعقدہ مقابلے  کے دوران  اچانک انتقال کر گئے ہیں۔

ورلڈ گیمز کے منتظمین اور انٹرنیشنل اورینٹیرنگ فیڈریشن (IOF) کے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 29سالہ ڈیبرٹولیس، 8 اگست کو اوریئنٹیرنگ مقابلوں  کے دوران بے ہوش پائے گئے اور چار دن بعد انتقال کر گئے ہیں۔

مجّوزہ

بیان میں کہا گیا ہے کہ "چین کے ایک معروف طبی ادارے میں فوری ماہر طبی امداد کے باوجود، وہ انتقال کر گئے ہیں"۔

بیان میں موت کی وجہ کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

دریافت کیجیے
لوور میوزیم میں تاریخی تزئین و آرائش: "مونا لیزا" کے لئے خصوصی کمرہ
قیدیوں کی زبانی،الاباما جیل کہانی
ہاتشیپسوت کے تاریخی نوادرات
چار سو سال پرانا آشوری بازار
محبت کیا ہے؟
ترک فنکار، زنزیبار کی سمندری معیشت کو فنون کے ذریعے جانبرکر رہے ہیں
داتچہ میں عہدِ عثمانیہ کا غرق شدہ بحری جہاز 17ویں صدی کی بحری تاریخ پر روشنی ڈال رہاہے
عہدِ عثمانیہ میں رمضان اور حضوری دروس
ترک ڈرامے دنیا میں ترکیہ کے چہرے کو بدل رہے ہیں
آزادی فلسطین کی حامی وکیل عائشہ نور
ڈنمارک کا آرکٹک سمندر میں اپنے وجود کو مضبوطی دلانے کے لیے 2 بلین ڈالر کی فوجی امداد کا اعلان
بنگلہ دیش کی طرف سے ہندوستانی سیاست دان کی طرف سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے مطالبے کی مذمت
ہیضے نے سوڈان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو جاری جھڑپوں کے دوران 1200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے
یوکرین نے مغرب سے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو روس 'تمام ہتھیار' استعمال کرے گا: پوتن
آئی سی سی چیف:جنگی جرائم کی عدالت خطرے میں ہے
TRT گلوبل چیک کریں۔ اپنی رائے کا اشتراک کریں!
Contact us