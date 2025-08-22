Declassifieduk.org ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق، جب اسرائیل نے اس ماہ کے آغاز میں فلسطینی صحافی انس الشریف کو قتل کیا، تو خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک خبر شائع کی جس کا عنوان تھا:
"اسرائیل نے الجزیرہ کا صحافی قرار دیے گئے حماس کے رہنما کو مار ڈالا۔"
رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سرخی اس حقیقت کے باوجود چنی گئی کہ انس الشریف ماضی میں رائٹرز کے لیے کام کر چکے تھے — اور وہ 2024 کے پلٹائزر انعام جیتنے والی رائٹرز کی ٹیم کے رکن بھی تھے۔
ایسے واقعات نے انٹرنیٹ پر تو ردعمل پیدا کیا ہی، لیکن 1851 میں لندن میں قائم ہونے والی اور آج ایک ارب سے زائد یومیہ فالوورز کی حامل بااثر عالمی خبر رساں ایجنسی کے کچھ ملازمین کے درمیان تشویش بھی پیدا کی ہے۔
متعدد رائٹرز کے ملازمین نے Declassified سے بات کرتے ہوئے ادارے کے ایڈیٹرز اور انتظامیہ کے درمیان نظر آنے والے اسرائیل نواز تعصب پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ان سب نے انتقامی کارروائی کے خوف سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔
رائٹرز کے ایک دوسرے ایڈیٹر، جو ڈیسک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، نے اگست 2024 کے آس پاس استعفیٰ دے دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو بھیجی گئی ایک ای میل میں انہوں نے لکھا:
"جب میں ان خبروں کو فالو کر رہا تھا جنہیں ہم 'اسرائیل-حماس جنگ' کہتے ہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ میری اقدار اس ادارے کی اقدار سے ہم آہنگ نہیں۔"
انہوں نے ای میل میں مزید لکھا:
"میں نے ایک رپورٹ منسلک کی ہے... اور ایک کھلا خط بھی، جو میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر انتظامیہ کو بھیجا تھا — اس امید کے ساتھ کہ رائٹرز اپنی بنیادی صحافتی اصولوں کی حمایت کرے گا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ قیادت میں تبدیلی، یا یہاں تک کہ تنقید کو دبانا بند کرنا، شاید ممکن نہیں رہا۔"
رائٹرز کی سینئر کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیذر کارپینٹر نے Declassified کو بتایا کہ ادارے کو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا — اس دعوے کی تردید کی۔
تاہم رائٹرز کے ایک ذریعے نے Declassified کو بتایا:
"7 اکتوبر کے حملے کے چند ہفتے بعد، رائٹرز کے کئی صحافیوں نے محسوس کیا کہ ہماری اسرائیل-غزہ جنگ کی کوریج میں غیرجانبداری کی کمی ہے۔"
"اس کے جواب میں، کچھ صحافیوں نے — اپنی باقاعدہ نوکری کرتے ہوئے — مقداریاور معیاری دونوں پہلوؤں پر مبنی ایک جامع داخلی تحقیق کی۔"
"نتائج نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ غزہ کے حوالے سے رائٹرز کے صحافت کے معیار کو مضبوط بنانے کے لیے نیوز روم کے اندر ایسے صحافیوں کی نشاندہی اور ان کے درمیان رابطہ قائم کیا جائے جو اس عزم کے حامل ہوں۔ یہ ایک اندرونی طور پر شیئر کیا گیا کھلا خط بھی تھا۔"
Declassified کی نظر میں آنے والی اندرونی تحقیق نے 7 اکتوبر سے 14 نومبر 2023 کے درمیان شائع ہونے والی 499 رپورٹس کا تجزیہ کیا جو "اسرائیل-فلسطین" ٹیگ کے تحت تھیں۔
"تجزیے سے ایک مستقل طرز سامنے آیا کہ اسرائیلیوں کو متاثر کرنے والی کہانیوں کو زیادہ جگہ دی گئی، جبکہ فلسطینیوں کو متاثر کرنے والی کہانیوں کو کم ترجیح دی گئی۔"
تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ غزہ میں 11,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے، جو اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد سے تقریباً دس گنا زیادہ ہے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق تازہ ترین ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 62,000 ہے، اور اصل تعداد اس سے تقریباً تین گنا زیادہ ہونے کی توقع ہے۔
انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ رائٹرز نے ماہرین کے ان دعوؤں کو کیوں زیادہ کور نہیں کیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، اور اس کا موازنہ اس خبر رساں ادارے کے روس کے یوکرین میں رویے کے بارے میں ایسے دعوؤں کے حوالے سے موقف سے کیا۔
مصنفین نے یہ بھی شکایت کی کہ "'فلسطین' کے استعمال پر پابندی ہماری تعصب کی وضاحت کا ایک واضح مثال ہے... اگرچہ فلسطین کو بعض مغربی ممالک میں ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے حقیقی جگہ نہ مانیں۔"
رائٹرز کی انتظامیہ نے Declassified کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آیا اندرونی تحقیق سے کسی سفارش کو قبول کیا گیا ہے یا نہیں۔
غیر تنقیدی خبروں کی رپورٹنگ
تاہم اس سال مئی تک، اندرونی تنقید کی عکاسی کرتے ہوئے اسٹائل گائیڈ میں کچھ تبدیلیوں کی نشان دہی کی گئی تھی۔
رائٹرز کے عالمی نیوز روم کے کوالٹی اور اسٹائل ایڈیٹر ہاورڈ ایس۔ گولر نے "مشرق وسطیٰ کے تنازعہ کے بارے میں رائٹرز اسٹائل اپ ڈیٹ" کے موضوع پر ایک ای میل بھیجی۔
اس اپ ڈیٹ میں رائٹرز کے صحافیوں کو "نسل کشی" (genocide) لفظ کا حوالہ دیتے ہوئے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن فلسطین کی اصطلاح کو اب بھی "قدیم زمانے سے لے کر 1948 تک تاریخی فلسطین کے حوالے" کے لیے محدود رکھا گیا ہے۔
"نسل کشی" کی اصطلاح پر ڈھیلی پابندیوں کے باوجود، Declassified کے تجزیے سے پتا چلا ہے کہ رائٹرز نے 21 جون سے 7 اگست کے درمیان اپنے "اسرائیل اور حماس جنگ میں" صفحہ پر 300 میں سے صرف 14 رپورٹوں میں اس لفظ کا استعمال جاری رکھا۔ اس کے بجائے، "جنگ، مہم،" ،"تنازعہ،" " عام طور پر استعمال کیا گیا۔
سوشل میڈیا پر 'ہیڈ لائن ایڈیٹر' کے نام سے معروف مشرق وسطیٰ کے ماہر ڈاکٹر اسال راد نے Declassified کو بتایا:
"جو پیٹرن آپ نے بتایا ہے، وہ دراصل نسل کشی کے انکار کی عکاسی کرتا ہے۔"
انہوں نے کہا"رائٹرز، انسانی حقوق کے ماہرین اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے ہونے کے باوجود کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل کے غزہ میں مظالم کو ایک جاری 'جنگ' یا 'فوجی مہم' کے طور پر پیش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے نسل کشی کہا جائے۔"
گولر کی ای میل میں بنیادی طور پر اسٹائل گائیڈ کے ایسے حصے شامل تھے جو اسرائیل کے نقطہ نظر سے تفصیلات فراہم کرتے ہیں، جن کے عنوانات تھے: "غزہ کی جنگ (2023 سے اب تک)" اور "وسیع تر سیاق و سباق"۔
Declassified کے دیکھے ہوئے اپ ڈیٹ شدہ حصے امریکہ اور اسرائیل کے فائر بندی مذاکرات کو خراب کرنے میں کردار جیسے اہم پہلوؤں کو شامل نہیں کرتے۔
انہوں نے اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کی کالونی سازی اور اپارتھائیڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور فلسطین میں تباہی کے حجم کی رپورٹنگ میں نمایاں کمی کی۔
مثال کے طور پر، 27 مئی کے اسٹائل گائیڈ اپ ڈیٹ میں The Lancet کے نتائج کا حوالہ شامل نہیں کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا:"غزہ میں موجودہجنگ میں 186,000 یا اس سے زیادہ اموات کا امکان خارج از امکان نہیں ہے۔"
یہ اپ ڈیٹ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ غزہ 1861 کی امریکی خانہ جنگی کے بعد سے صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ مہلک جنگی علاقہ بن چکا ہے۔
گزشتہ سال اگست میں سابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے وکیل کریگ موکھیبر نے مونڈوائس کے لیے لکھا تھا کہ "یہ کہنا بالکل ناقابل یقین ہے کہ مغربی میڈیا جنگی میدان میں کی حقیقی صورتِ حال اور اسے چھپانے کے لیے ان کے اقدامات سے ناواقف ہیں..."
"بغیر کسی شک و شبہ کے نسل کشی کو عوام سے چھپانے، فلسطینی مقتولین کو باضابطہ طور پر انسانیت سے خارج کرنے اور اسرائیلی مجرموں کو احتساب سے بچانے کے لیے جان بوجھ کر فیصلے کیے گئے۔"
حال ہی میں، مئی میں ہرٹزکے اسرائیلی صحافی گڈیون لیوی نے لکھا ہے کہ:
"بہادر اور منظم میڈیا کا ہونا اس فوجی کارروائی کو روک سکتا تھا، لیکن ہمارے پاس اس جیسی تقریباً کوئی بھی چیز نہیں ۔"
رائٹرز کے ایک ترجمان نے Declassified کو بتایا کہ وہ اپنی خبروں کو "Thomson Reuters کے اعتماد کے اصولوں کے مطابق منصفانہ اور غیر جانبدار سمجھتے ہیں۔"
"بہت سے نیوز رومز کی طرح، ہماری جنگ کی کوریج بھی ہمارے اپنے صحافیوں سمیت قریبی نگرانی میں رہی ہے اور ہمیں مختلف ذرائع سے فیڈ بیک موصول ہوا ہے۔"