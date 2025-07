Malcolm-Jamal Warner, mwigizaji wa ‘Cosby Show’ afariki dunia akiwa na umri wa miaka 54

Warner alifanya kazi kwa zaidi ya miaka 40 kama mwigizaji na mkurugenzi, pia akiigiza katika vichekesho "Malcolm & Eddie" na "Read Between the Lines," na katika tamthiliya ya matibabu "The Resident."