ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟

عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً

في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.

في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.