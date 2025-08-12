Dari McDonald's dan Coca-Cola hingga Amazon dan Apple, perusahaan multinasional berbasis di AS menghadapi seruan boikot di India. Hal ini terjadi karena para eksekutif bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi memicu sentimen anti-Amerika sebagai protes terhadap tarif yang diberlakukan oleh AS.

India, negara dengan populasi terbesar di dunia, merupakan pasar penting bagi merek-merek Amerika yang telah berkembang pesat untuk menjangkau basis konsumen kaya yang terus bertambah. Banyak dari mereka masih terpesona dengan merek internasional yang dianggap sebagai simbol peningkatan status sosial.

Sebagai contoh, India adalah pasar terbesar berdasarkan jumlah pengguna untuk WhatsApp milik Meta, dan Domino's memiliki lebih banyak restoran di India dibandingkan merek lainnya. Minuman seperti Pepsi dan Coca-Cola sering mendominasi rak-rak toko, dan orang-orang masih antre ketika toko Apple baru dibuka atau kafe Starbucks memberikan diskon.

Meskipun belum ada indikasi langsung bahwa penjualan terpengaruh, seruan untuk membeli produk lokal dan meninggalkan produk Amerika semakin menguat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Hal ini terjadi setelah Donald Trump memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang dari India, yang mengguncang eksportir dan merusak hubungan antara New Delhi dan Washington.

McDonald's, Coca-Cola, Amazon, dan Apple belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

Terkait TRT Global - Tarif Trump hantam ekspor pakaian India, pembeli AS minta relokasi produksi

‘Seruan khusus’

Manish Chowdhary, salah satu pendiri Wow Skin Science asal India, menggunakan LinkedIn untuk menyampaikan pesan video yang mendesak dukungan bagi petani dan startup agar menjadikan produk 'Made in India' sebagai 'obsesi global'. Ia juga mengajak belajar dari Korea Selatan yang produk makanan dan kecantikannya terkenal di seluruh dunia.

“Kita telah antre untuk produk dari ribuan mil jauhnya. Kita dengan bangga menghabiskan uang untuk merek yang bukan milik kita, sementara pembuat produk lokal kita sendiri berjuang untuk mendapatkan perhatian di negaranya sendiri,” katanya.

Rahm Shastry, CEO DriveU asal India yang menyediakan layanan pengemudi mobil sesuai permintaan, menulis di LinkedIn: “India seharusnya memiliki platform seperti Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB buatan sendiri -- seperti yang dimiliki China.”

Namun, perusahaan ritel India memberikan persaingan ketat kepada merek asing seperti Starbucks di pasar domestik, meskipun untuk go global masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, perusahaan layanan TI India telah menjadi bagian penting dari ekonomi global, dengan perusahaan seperti TCS dan Infosys menyediakan solusi perangkat lunak untuk klien di seluruh dunia.