Dari McDonald's dan Coca-Cola hingga Amazon dan Apple, perusahaan multinasional berbasis di AS menghadapi seruan boikot di India. Hal ini terjadi karena para eksekutif bisnis dan pendukung Perdana Menteri Narendra Modi memicu sentimen anti-Amerika sebagai protes terhadap tarif yang diberlakukan oleh AS.
India, negara dengan populasi terbesar di dunia, merupakan pasar penting bagi merek-merek Amerika yang telah berkembang pesat untuk menjangkau basis konsumen kaya yang terus bertambah. Banyak dari mereka masih terpesona dengan merek internasional yang dianggap sebagai simbol peningkatan status sosial.
Sebagai contoh, India adalah pasar terbesar berdasarkan jumlah pengguna untuk WhatsApp milik Meta, dan Domino's memiliki lebih banyak restoran di India dibandingkan merek lainnya. Minuman seperti Pepsi dan Coca-Cola sering mendominasi rak-rak toko, dan orang-orang masih antre ketika toko Apple baru dibuka atau kafe Starbucks memberikan diskon.
Meskipun belum ada indikasi langsung bahwa penjualan terpengaruh, seruan untuk membeli produk lokal dan meninggalkan produk Amerika semakin menguat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Hal ini terjadi setelah Donald Trump memberlakukan tarif 50 persen pada barang-barang dari India, yang mengguncang eksportir dan merusak hubungan antara New Delhi dan Washington.
McDonald's, Coca-Cola, Amazon, dan Apple belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.
‘Seruan khusus’
Manish Chowdhary, salah satu pendiri Wow Skin Science asal India, menggunakan LinkedIn untuk menyampaikan pesan video yang mendesak dukungan bagi petani dan startup agar menjadikan produk 'Made in India' sebagai 'obsesi global'. Ia juga mengajak belajar dari Korea Selatan yang produk makanan dan kecantikannya terkenal di seluruh dunia.
“Kita telah antre untuk produk dari ribuan mil jauhnya. Kita dengan bangga menghabiskan uang untuk merek yang bukan milik kita, sementara pembuat produk lokal kita sendiri berjuang untuk mendapatkan perhatian di negaranya sendiri,” katanya.
Rahm Shastry, CEO DriveU asal India yang menyediakan layanan pengemudi mobil sesuai permintaan, menulis di LinkedIn: “India seharusnya memiliki platform seperti Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB buatan sendiri -- seperti yang dimiliki China.”
Namun, perusahaan ritel India memberikan persaingan ketat kepada merek asing seperti Starbucks di pasar domestik, meskipun untuk go global masih menjadi tantangan.
Di sisi lain, perusahaan layanan TI India telah menjadi bagian penting dari ekonomi global, dengan perusahaan seperti TCS dan Infosys menyediakan solusi perangkat lunak untuk klien di seluruh dunia.
Pada hari Minggu, Modi membuat 'seruan khusus' untuk menjadi mandiri, dengan mengatakan kepada sebuah pertemuan di Bengaluru bahwa perusahaan teknologi India membuat produk untuk dunia, tetapi 'sekarang adalah waktunya bagi kita untuk lebih memprioritaskan kebutuhan India'.
Ia tidak menyebutkan nama perusahaan tertentu.
Jangan libatkan McPuff-ku
Meskipun protes anti-Amerika terus berlanjut, Tesla meluncurkan showroom keduanya di India, yang berlokasi di New Delhi. Pembukaan pada hari Senin tersebut dihadiri oleh pejabat kementerian perdagangan India dan pejabat kedutaan AS.
Kelompok Swadeshi Jagran Manch, yang terkait dengan Partai Bharatiya Janata milik Modi, mengadakan aksi kecil di berbagai tempat di India pada hari Minggu, menyerukan masyarakat untuk memboikot merek-merek Amerika.
“Orang-orang sekarang mulai melirik produk India. Ini akan memakan waktu untuk membuahkan hasil,” kata Ashwani Mahajan, salah satu koordinator kelompok tersebut. “Ini adalah seruan untuk nasionalisme, patriotisme.”
Ia juga membagikan tabel yang sedang diedarkan kelompoknya di WhatsApp, yang mencantumkan merek sabun mandi, pasta gigi, dan minuman dingin asal India yang dapat dipilih sebagai alternatif produk asing.
Di media sosial, salah satu kampanye kelompok tersebut adalah grafik berjudul 'Boikot Rantai Makanan Asing', dengan logo McDonald's dan banyak merek restoran lainnya.
Di Uttar Pradesh, Rajat Gupta, 37 tahun, yang sedang makan di McDonald's di Lucknow pada hari Senin, mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan protes tarif dan hanya menikmati kopi seharga 49 rupee ($0,55) yang dianggapnya bernilai baik.
“Tarif adalah urusan diplomasi, dan McPuff serta kopi saya tidak seharusnya dilibatkan dalam hal ini,” katanya.