Ndërsa Bordi i Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) zhvillon takimin e tij në Vjenë, Irani ka lëshuar një paralajmërim të ashpër për fuqitë evropiane kundër një rezolute të mundshme qortimi.

Në një postim në platformën X të mërkurën, përpara një votimi të mundshëm për një rezolutë që e akuzon Teheranin për “mosrespektim” të detyrimeve të tij për mbikëqyrje bërthamore, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi e quajti atë “një tjetër gabim strategjik madhor nga E3”.

Ai tha se tre nënshkruesit evropianë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë “dështuar plotësisht” në respektimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes.

“E3 ka pasur shtatë vite për të zbatuar angazhimet e tyre në kuadër të JCPOA-së (Plani Gjithëpërfshirës i Veprimit të Përbashkët). Ata kanë dështuar plotësisht, ose me qëllim ose nga paaftësia”, shkroi Araghchi.

“Në vend që të tregojnë keqardhje ose dëshirë për të ndihmuar diplomacinë, E3 sot po nxit përballje përmes një kërkese absurde që Irani të ndëshkohet për ushtrimin e të drejtave të veta në JCPOA për të reaguar ndaj mosveprimit të palëve të tjera.”

Diplomati i lartë iranian shtoi se një rezolutë e mundshme kundër Iranit në takimin e Bordit të IAEA-s do ta “shtyjë Iranin të reagojë fuqishëm”.

Bordi i IAEA-s po zhvillon një takim pesëditor në Vjenë, që filloi të hënën, me programin bërthamor të Iranit që është sërish në qendër të diskutimeve.

Rezoluta, e shtyrë përpara nga E3 dhe e mbështetur nga ShBA-ja, vjen mes negociatave bërthamore indirekte mes Teheranit dhe Uashingtonit nën ndërmjetësimin e Omanit.

Raundi i radhës i bisedimeve është planifikuar për të dielën në Muskat, por spekulimet janë të shumta se këto bisedime mund të prishen nëse rezoluta kalon në takimin e Bordit të IAEA-s.

Kazem Gharibabadi, zëvendësministër i jashtëm i Iranit, në deklaratat e tij të mërkurën tha se vendi është i përgatitur të ndërmarrë “masa teknike të menjëhershme” nëse rezoluta miratohet.

“Vendimet e nevojshme janë marrë tashmë brenda strukturës shtetërore,” citohet të ketë thënë Gharibabadi nga mediat shtetërore.

“Këto masa do të zbatohen menjëherë dhe programi bërthamor do të vazhdojë me hapa efektivë dhe të orientuar përpara.”

Gharibabadi gjithashtu hodhi poshtë kërcënimin për rivendosjen e sanksioneve të OKB-së përmes mekanizmit të “snapback”-ut të JCPOA-së, duke argumentuar se marrëveshja praktikisht nuk ekziston më dhe se palët perëndimore kanë humbur çdo të drejtë ligjore për shkak të mosrespektimit të marrëveshjes.

Përfaqësuesi i Iranit në IAEA, Reza Najafi, gjithashtu e përforcoi këtë qëndrim në deklaratat e mbajtura në takimin e Vjenës të mërkurën.

Ai përmendi “dështimin” e E3 për të hequr sanksionet deri në Ditën e Tranzicionit të JCPOA-së, 18 tetor 2023, si një shkelje të detyrimeve të tyre, duke paralajmëruar për një “përgjigje të fuqishme” nëse sanksionet e Këshillit të Sigurimit të OKB-së rivendosen.

“Opsionet e Iranit do të jenë vendimtare,” theksoi Najafi. “Shtetet e Bashkuara dhe tre shtetet evropiane do të mbajnë të gjithë përgjegjësinë.”

Behrouz Kamalvandi, zëvendësdrejtor i Organizatës për Energjinë Atomike të Iranit, në deklaratat e dhëna më herët këtë javë në televizionin shtetëror tha se Irani mund të reduktojë bashkëpunimin e tij me IAEA-n nëse presioni perëndimor vazhdon.