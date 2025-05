Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, është takuar me Najat Maalla M'jid, që është përfaqësuese speciale e OKB-së për dhunën ndaj fëmijëve, si dhe me Koordinatorin e Përhershëm të OKB-së në Türkiye, Babatunde Ahonsi, ashtu si edhe me përfaqësuesin e UNICEF-it në Türkiye Paolo Marchi.

Gjatë takimit në Kompleksin Presidencial në Ankara të enjten, "Projekti i Ambasadorëve Vullnetarë" i Presidentit Erdoğan - i nisur në vitin 2012 për t'i vendosur fëmijët në mjedise familjare - u theksua si një model global.

Duke deklaruar se Zonja e Parë Turke ka një fuqi të rëndësishme drejtuese në Türkiye dhe në shkallë globale, Paolo Marchi theksoi rolin e saj drejtues në mbrojtjen e fëmijëve.

"Të jesh zëri i fëmijëve"

Gjatë takimit u shkëmbyen mendime për aktivitete të ndryshme të realizuara dhe u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit. Në takim mori pjesë edhe Ministri i Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Türkiyes, Mahinur Ozdemir Goktas.

Më pas, Erdoğan shkroi në X: "Ne diskutuam për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për t'i parandaluar të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve dhe për t'i bërë mekanizmat mbrojtës më efektivë".

Ajo tha se ata diskutuan edhe fushat e tyre të përbashkëta të punës për përhapjen e sistemit të kujdestarisë në botë me Projektin e Ambasadorëve Vullnetarë.

Erdoğan shprehu konsensusin e tyre për ndërtimin e një sistemi në çdo vend që jo vetëm siguron që fëmijët të rriten të shëndetshëm dhe të sigurt nën mbrojtjen e shtetit, por gjithashtu i sjell ata në një mjedis familjar.

"Ne gjithashtu shkëmbyem ide mbi tragjedinë e përjetuar në Gaza dhe hapat konkretë që mund të ndërmerren për t'i mbrojtur fëmijët. Të jemi zëri i fëmijëve dhe të sigurojmë që ata të arrijnë një të ardhme paqësore dhe shpresëdhënëse është detyra jonë e përbashkët.

“Mendoj se çdo pjesë e bashkëpunimit të vendosur në këtë rrugë është shumë e vlefshme dhe shpresoj se solidariteti ynë do të vazhdojë të rritet”, shtoi ajo.