Presidenti rus Vlladimir Putin shpalli sot një armëpushim të njëanshëm 30-orësh për konfliktin në Ukrainë.

Duke u takuar në Kremlin me shefin e shtabit të përgjithshëm rus Valery Gerasimov, Putin tha se armëpushimi do të fillojë në orën 18:00 me kohën e Moskës të shtunën dhe do të përfundojë në orën 12 të mesnatës të së dielës.

“Për arsye humanitare, pala ruse po shpall një armëpushim me rastin e Pashkëve sot ... Urdhëroj ndalimin e të gjitha operacioneve ushtarake për këtë periudhë”, tha ai.

Presidenti rus theksoi pritshmërinë e tij që pala kundërshtare do të marrë pjesë në këtë nismë, duke deklaruar se suksesi ose dështimi i armëpushimit do të tregojë gatishmërinë dhe kapacitetin e Ukrainës për të kërkuar një zgjidhje paqësore të konfliktit.

“Trupat ruse duhet të jenë të përgatitura për të zmbrapsur shkeljet e mundshme të armëpushimit dhe provokimet nga kundërshtari”, tha ai.

Moratoriumi i mëparshëm 30-ditor në sulmet ushtarake në infrastrukturën energjetike tregoi një prirje të qartë të mungesës së Kievit drejt gjetjes së zgjidhjeve nëpërmjet negociatave paqësore, tha ai, duke shtuar se forcat ukrainase e kanë shkelur atë mbi 100 herë.