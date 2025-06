Të paktën 50 raketa të lëshuara nga Irani gjatë një ofensive 12-ditore goditën drejtpërdrejt vende të ndryshme në Izrael, pavarësisht sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore të vendit.

Anadolu përpiloi një përmbledhje të konfliktit 12-ditor, i cili filloi me sulme izraelite ndaj Iranit dhe vazhdoi me kundërpërgjigje iraniane, bazuar në burime zyrtare.

Konflikti në fjalë filloi me sulme izraelite ndaj objektivave iraniane dhe u përgjigj me sulme hakmarrëse nga Teherani, u përshkallëzua me shpejtësi përpara se të hynte në fuqi një armëpushim i ndërmjetësuar nga ShBA dhe shpallur nga Presidenti Donald Trump më 24 qershor. Humbjet nga përplasjet kanë filluar të bëhen të ditura në të dyja anët.

Izraeli vendosi censurë të gjerë ndaj mediave lokale dhe ndërkombëtare, duke bllokuar publikimin e imazheve dhe detajeve në lidhje me sulmet mbi objektet ushtarake dhe të sigurisë. Si pasojë, përmasat e plota të humbjeve ushtarake izraelite mbeten të paqarta.

Sipas Institutit për Studime të Sigurisë Kombëtare (INSS) me bazë në Tel Aviv, duke cituar ushtrinë izraelite, shërbimin e urgjencës Magen David Adom dhe ministritë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Irani ka lëshuar gjithsej 591 raketa drejt Izraelit, nga të cilat të paktën 50 kanë goditur drejtpërdrejt.

Irani ka përdorur gjithashtu më shumë se 1.050 dronë; 570 arritën në territorin izraelit, edhe pse vetëm një raportohet se shmangu kapjen nga mbrojtja ajrore.

Sirenat e alarmit për sulme ajrore u aktivizuan pothuajse 19.500 herë në të gjithë vendin gjatë sulmeve, dhe zyrtarët izraelitë pretendojnë se 85 për qind deri në 90 për qind e raketave dhe 99 për qind e dronëve u ndaluan në kohë.

Humbje dhe dëme

Sulmet iraniane vranë 29 persona në Izrael dhe plagosën 3.491 të tjerë, përfshirë ata që u dëmtuan gjatë përpjekjeve për t’u strehuar ose që vuajnë nga trauma psikologjike.

Gati 11.000 banorë u evakuuan nga zonat e goditura, dhe autoritetet morën mbi 38.000 raportime për dëme.

Si kundërpërgjigje, forcat izraelite goditën më shumë se 1.480 objektiva ushtarake në Iran, sipas ushtrisë izraelite, duke çaktivizuar 20 avionë luftarakë, rreth 1.000 raketa balistike, dhe dhjetëra lëshues raketash. Sulmet ajrore u kryen në të paktën 20 qytete iraniane, përfshirë Teheranin, Tabrizin, Kermanshahun, Lorestanin dhe Mashhadin.

Ministria e Shëndetësisë së Iranit raportoi 627 të vdekur dhe të paktën 4.870 të plagosur nga sulmet izraelite.

Midis të vrarëve ishin të paktën 25 komandantë të lartë iranianë, përfshirë Shefin e Shtabit Mohammad Bagheri dhe Komandantin e Forcave Ajrore të Gardës Revolucionare Amir Ali Hajizadeh.

Agjencia izraelite e inteligjencës, Mossad, luajti një rol kyç në atentatet ndaj figurave iraniane, duke publikuar pamje të paprecedenta nga operacionet e saj. Irani konfirmoi vdekjen e 11 shkencëtarëve bërthamorë, ndërsa Izraeli pretendon se numri është të paktën 15.

ShBA dhe Izraeli goditën gjithashtu objekte bërthamore në Fordo, Natanz dhe Isfahan. Zyra e Kryeministrit izraelit deklaroi se objekti në Fordo u kthye në të papërdorshëm dhe pretendoi se zhvillimi bërthamor i Iranit është vonuar ndjeshëm.

Përveç objektivave ushtarake, Izraeli goditi edhe infrastrukturë iraniane, përfshirë Gjysmëhënën e Kuqe, rrjetin e ujit në Teheran, një qendër shpërndarjeje të energjisë elektrike, dhe burgun Evin, ku mbahen disidentët politikë.

Irani tha se mbi 700 persona u arrestuan nën dyshimin e bashkëpunimit me Izraelin. Ai gjithashtu pretendoi se ka sekuestruar mijëra dronë dhe UAV, përfshirë modele vetë-shkatërruese, dhe ka ekzekutuar pesë persona të dënuar më parë për spiunazh.

Teherani gjithashtu njoftoi se kishte rrëzuar tre dronë izraelitë Hermes dhe një avion F-35, megjithëse ky pretendim nuk është konfirmuar nga zyrtarët izraelitë.

Pavarësisht armëpushimit, shpërthime vazhdojnë të dëgjohen në disa pjesë të Iranit, dhe mbrojtja ajrore mbetet aktive për shkak të vazhdimit të shfaqjeve të dronëve.