Institucioni Kërkimor Shkencor dhe Teknologjik i Türkiyes dhe Fondacioni Kombëtar i Shkencave Natyrore të Kinës do të bashkëpunojnë në përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në mjekësi, duke u fokusuar në kancerin dhe imazhet e rezonancës magnetike, si dhe në projekte të përbashkëta mbi qëndrueshmërinë bujqësore.

Të dyja organet kanë lëshuar një thirrje për bashkëpunim dypalësh në projekte kërkimore, një prej të cilave është "Imunoterapia e Kancerit dhe Kërkimi Klinik i Përkthimit". Ky projekt synon të zhvillojë trajtime mjekësore, të tilla si ilaçe dhe vaksina, për ta rritur aftësinë e sistemit imunitar për të luftuar qelizat e kancerit.

Studiuesit nga Türkiye dhe Kina do të kryejnë studime onkologjike duke përdorur grupe të dhënash në shkallë të gjerë dhe IA.

Hulumtimi do të përfshijë gjithashtu një studim "Imazhe me rezonancë magnetike dhe mjekësi me ultratinguj", në të cilin studiuesit do të përfitojnë nga AI për të bërë imazhe anatomike tredimensionale përmes zhvillimit të teknologjive të rezonancës magnetike.

Projekti "Bujqësia e Gjelbër dhe e Qëndrueshme" do të fokusohet në kërkimin në lidhje me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, e cila synon të sigurojë sigurinë ushqimore, të luftojë humbjen e biodiversitetit dhe të reduktojë efektet mjedisore dhe klimatike të sistemit ushqimor të BE-së. Türkiye dhe BE po bashkëpunojnë për nismën.

Studiuesit me bazë në Türkiye do të bashkëpunojnë me homologët e tyre kinezë si partnerë të projektit, pasi aplikimet e njëanshme nuk do të pranohen. Thirrja do të jetë e hapur për aplikimet e dorëzuara në faqen e internetit të Institutit të Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Türkiye deri më 30 maj, ora 23:59. Ora turke (2059GMT).

Kufijtë e sipërm të financimit të projektit, duke përjashtuar kostot e përgjithshme, janë 3 milion lira turke (79.000 dollarë) për partnerët turq të kualifikuar dhe 5 milionë lira turke (1 milion juanë kinezë ose 131.660 dollarë) për partnerët kinezë.

Gjithsej janë planifikuar të financohen tetë projekte, secili me një kohëzgjatje maksimale prej 36 muajsh. Kohëzgjatja totale e vizitës ndërkombëtare për partnerët hulumtues turq është e kufizuar në 60 ditë në vit.

Institucionet e kërkimit shkencor të vendit që do të dërgojnë studiues vizitorë do të jenë përgjegjës për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të udhëtimit, akomodimit dhe shpenzimeve të tjera sipas rregulloreve të tyre specifike. Projekt propozimet do të vlerësohen bazuar në përsosmërinë shkencore dhe teknologjike, metodologjinë, menaxhimin e projektit, rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh dhe ndikimin e mundshëm.