Përtej kurbës së Ortakoy shtrihet një liman i qetë, por i gjallë me emrin Cengelkoy. Me monumentet e tij të shumta historike dhe pallatet prej druri të vendosura mes pemëve, të mbushura me bregun ujor ose të endur në peizazhin e tij të bukur, ky fshat piktoresk bregdetar është një përzierje simpatike e të vjetrës e të resë dhe të Lindjes e Perëndimit – kryesisht turke për këtë arsye.

Ndërsa ka të dhëna të ndryshme se si e mori emrin, Reyhan Corak, autorja e librit Cengelkoy, shkruan se më e besueshmja bazohet në historinë se pas pushtimit të Istanbulit, në këtë fshat (koy) të vogël u zbuluan grepa për varkë me vela (cengel) të cilat datojnë në kohën e mbretërimit të mbretit Yanko Ibn Medyan, themeluesit të Kostandinopojës. Në fakt, grepat do të vazhdonin të prodhoheshin këtu gjatë periudhës osmane.

Pavarësisht se është rritur ndjeshëm kohët e fundit, Cengelkoy vazhdon të ruajë paqen dhe sigurinë për të cilën ka qenë gjithmonë kaq i njohur, me të gjithë pronarët e dyqaneve që njihen me njëri-tjetrin. Gjithashtu, si fshat që ka qenë, vazhdon të jetë i organizuar në mënyrë të tillë që të jetë i vetëmjaftueshëm, duke shfaqur një rrugë kryesore të përbërë nga dyqane – pastiçeri, restorante, farmaci, shitës peshku, furra buke, madje edhe çokollatëbërës – në të dyja anët.

Pra, nëse keni vetëm një ditë dhe dëshironi të përjetoni Istanbulin në një nga format e tij më të pastra, më autentike, mes popullit turk në gjendjen e tyre natyrore dhe të lirë nga turmat e pashmangshme, në mënyrë të pashmangshme do të takoni një nga atraksionet më tipikë turistike të qytetit, nuk ka zgjidhje më të mirë sesa ta kaloni duke ecur nëpër Cengelkoy...

Një aventurë kuzhine në Cengelkoy

Ka një tingull që do të jehojë nëpër degët e rrapit të gjatë, aq karakteristikë për trashëgiminë osmane, në çdo mëngjes herët përgjatë rrugës kryesore të Cengelkoy: melodia e butë e një luge çaji turke që prek strukturën e hollë të një filxhani çaji turk. Përpara çdo dyqani të vogël, mund të dalloni një burrë të moshuar, vetëm ose me një mik, të ulur në një stol të vogël druri pranë një tavoline të vogël prej druri, me këmbë të kryqëzuara – zakonisht me mustaqe, të veshur me një kapele prej stofi dhe këpucë të lëkurës të thjeshta – qetësisht duke vëzhguar jetën me një buzëqeshje të qetë në fytyrën e tij. Ndonëse kjo mund të jetë një nga skenat më të zakonshme në Türkiye, ajo është më zbuluese sesa mund të kuptohet, sepse pasqyron një nga cilësitë më të qëndrueshme të popullit turk. Kjo është se pavarësisht nga numri i pasigurive që mund t’i shqetësojnë mendjet e tyre, ata kanë aftësinë unike për të krijuar xhepa gëzimi në disa nga rrethanat më të zakonshme; ata e bëjnë këtë pa probleme, me një filxhan çaj ose kafe turke, me ose pa shoqëri.

Megjithatë, nëse ndodh që keni ardhur për një vizitë të hënën, kjo paqe mund të prishet këndshëm nga eksitimi dhe rrëmuja që rrethon tregun. Era e dredhëzave të freskëta nuk përhapet më nga kodrat që përkulen nëpër Cengelkoy dhe brezi i vjetër vajton që shija e trangujve të sotëm është e zbehtë në krahasim me ato të së kaluarës – sepse frutat dhe perimet që shiten në treg nuk kultivohen më në Cengelkoy, dikur tokë e famshme e favorshme. Megjithatë, tregu i qytetit të së hënës vazhdon të jetë i njohur për bartjen e disa prej frutave dhe perimeve me cilësi më të lartë të disponueshme në gjithë Istanbulin.

Duke ecur përgjatë rrugës kryesore të Cengelkoy, fillimisht ndaloni nga Peynirci Mehmet për të marrë pak “cevizli tulum” (djathë tullumi me arra) dhe më pas në Cengelkoy Yogurtcusu për të rrëmbyer pak “taze kasar” (djathë të freskët kashar) dhe “pastirma” (mish viçi i pjekur), si dhe disa ullinj të shijshëm të gjelbër dhe të zinj të sjellë nga rajoni i Egjeut të Türkiyes. Sigurisht, djathi turk duhet të shoqërohet me gjevrekun kombëtar të vendit, “simit”, të cilin me siguri do ta keni nuhatur deri më tani, për aromën e bukës së freskët dhe farave të thekura të susamit që burojnë nga Tarihi Cengelkoy Firini që përshkon çdo cep të rrugës.

E themeluar nga një bukëpjekës armen gati dy shekuj më parë, kjo furrë buke e shënuar është një pamje befasuese për t’u dëshmuar gjatë orëve të vona të natës së muajit të bekuar të ramazanit, kur njerëzit krijojnë radhë të gjata në pritje fëminore së një “Ramazan Pidesi” të sapogatuar (bukë e sheshtë turke e pjekur vetëm gjatë muajit të bekuar) për të shijuar syfyrin. Tabela e vogël e bardhë e varur në murin e saj të jashtëm – e quajtur “Ekmek Teknesi” – vazhdon traditën osmane të pagesës së saj përpara, duke shfaqur një listë të vazhdueshme të të gjitha copave të bukës që tashmë janë paguar nga klientët e mëparshëm, në pritje për t’u paguar priten rastësisht nga kushdo që po kalon një ditë të dobët. Pasi të keni rrëmbyer pak nga simitet dhe të paguani “përpara” për çdo numër të bukëve të tjera që dëshironi, do t’ju duhen vetëm disa domate dhe tranguj për të shijuar mëngjesin turk më të thjeshtë, por më të dashur që ekziston – dhe nuk ka më të mirë vend për ta shijuar sesa në një çajtore nën një rrap gati 800-vjeçar, Cinaralti Cay Bahcesi.

Një studim i kohëve të fundit ka argumentuar bindshëm se ky rrap i famshëm është vetëm pak më shumë se 300 vjeç, shenja që shkruan se është 770 vjeç, e instaluar në vitin 2001, nuk është ndryshuar – as shpirti i shikuesve që vazhdojnë të pinë gllënjkë çaji poshtë tij me frikë të madhe për madhështinë e tij, Ata mbesin të mahnitur me degët e tij 12 metra të gjata dhe trungun e tij 6,6 metra të gjerë. Me Hamdullah Pasa Camii që ndodhet ngjitur me të, të luash çdo lloj muzike me zë të lartë brenda 100 metrave nga xhamia e vogël dhe e qetë është e paligjshme, duke përforcuar atmosferën e qetë të çajtores. Macet endacake kontribuojnë gjithashtu në këtë mjedis relaksues, megjithëse një macë tërhoqi veçanërisht vëmendjen – e ulur në një nga degët masive të pemës, me gëzofin e tij kafe çokollatë dhe të bardhë si bora, aq i freskët dhe i pastër, që shkëlqente me dritën që vinte nëpër degë. Ai rridhte shpesh mes tavolinave të çajit, duke ngjallur besim, derisa së fundmi ndërroi jetë.

Megjithatë, kjo qetësi – dikur realitet i përditshëm – tani është bërë e mundur vetëm gjatë orarit të punës gjatë ditëve të javës. Në këtë drejtim, brezi i vjetër ka një pikë kur kujton ditët kur poetët dhe shkrimtarët angazhoheshin në biseda të thella dhe gjenin frymëzim nën pemën madhështore. Si pema ashtu edhe çaji përreth tij vazhdojnë të bashkojnë turqit nga të gjitha sferat e jetës. Liria për të sjellë çdo ushqim që mund të dëshironi të sillni me vete – megjithëse duhet të blini pije në vend – gjithashtu luan një rol në popullaritetin e çajit, duke e bërë atë një zgjedhje të përballueshme për ato familje që përndryshe do të kishin vështirësi për të ngrënë jashtë.

Pra, kapni një vend – jo figurativisht, por fjalë për fjalë – dhe uluni. Tani është koha për të porositur “sogus” (domate, kastraveca dhe speca të spërkatura me pak vaj ulliri) dhe pak çaj dhe i shijoni së bashku me simitin e sapopjekur, djathin dhe pastirmën që keni sjellë me vete.

Për drekë ose darkë, opsionet janë të shumta, secila ofron një përvojë të ndryshme. Vendi është i mbushur me restorante të rrethuara në të dyja anët e rrugës kryesore. Ndër hapësirat kryesore të ngrënies lokale, ka mbetur vetëm Bolu Ev Yemekleri, e hapur që nga viti 1972, me Ashana Ispir Kurufasulye dhe Kofteci Recep Usta që nuk funksionojnë më, falë rritjes së qirave. Megjithatë, ka një shumëllojshmëri restorantesh të reja që ofrojnë shije të ndryshme turke.

Nëse dëshironi të keni një pamje të ngushticës së Istanbulit ndërsa hani dhe të provoni një gamë më të gjerë opsionesh, Sutis, Inci Bosphorus dhe Yakamoz janë të gjitha opsione të shkëlqyera. Sutis dhe Inci Bosforit janë të ngjashme në atë që të dy u ofrojnë miqve përvojën e të ngrënit në një rezidencë otomane buzë detit, megjithëse e para paraqet një përvojë më autentike historike me murale në muret e saj dhe gdhendje në tavanet e saj, ndërsa e dyta ka një ambient më modern. Nëse jeni adhurues i peshkut, Sen Balik mund të jetë i duhuri për ju. Peshku i gatuar me avull i restorantit (buglama) dhe salmoni në hell janë të preferuarat vendase, për të mos përmendur supën e përzemërt të peshkut. Nëse nuk jeni pas shijeve lokale ose një pamje, por më mirë do të përziheni me të rinjtë vendas, Barto’s Burger Place mund të jetë ajo që ju kërkoni. Pavarësisht se është një restorant i ri, ka fituar mjaft ndjekës dhe merita t’i jepet aty ku duhet, kjo është thjesht për faktin se ata bëjnë burgerë të shijshëm. Kohët e fundit, rishikimi i gustatorit të famshëm Vedat Milor e ka shtyrë atë edhe më tej me linjat e formuara përpara se dyqani të jetë konstant. Brinjët e tyre, çisburgerët dhe patate të skuqura me djathë parmixhano nuk do t’ju zhgënjejnë.

Për ëmbëlsirë, megjithatë, ka një destinacion që meriton vlerësimin më të madh: pastiçeria e parë në Cengelkoy, Sevali i dashur (që do të thotë “duaje, merre”), i njohur për prodhimin e produkteve nga përbërës natyralë, pa korrupsionin e zakonshëm artificial – aditivëve. Themeluar në vitin 1957 dhe mishërimi i një dyqani lokal turk në të mirën e tij, pronarët e tij janë të sjellshëm, mikpritës, të përulur dhe thjesht të përqendruar në zanatin e tyre, Seval ofron ëmbëlsira që janë të një lloji. Nëse dikush do të detyrohej të zgjidhte një sërë opsionesh që ofron Seval, “keskul” (një buding osman i bajames i bërë nga mielli dhe qumështi i bajames) me një lugë akullore sipër do të ishte padyshim zgjedhja e detyrueshme. Budingu i tyre me bajame dhe biskotat “acibadem” me bajame të hidhura janë bërë të dyja me recetën e përdorur në kuzhinat e Pallatit Topkapi. Shijet e tyre nuk mund të krahasohen me ato të bëra nga ndonjë tjetër në Istanbul dhe tërheqin njerëz nga i gjithë qyteti. Akulloret e tyre me tahini, limon dhe “kaymak” (krem i trashë i mpiksur) duhet të shijohen, megjithëse të gjitha do t’ju befasojnë me plotësinë dhe fuqinë e shijeve të tyre – dhe shijet për të cilat nuk mund të lini vend ndërsa jeni ulur mund t’i shoqërojnë me kënaqësi ju ndërsa ecni, duke ju dhënë një ndjenjë gëzimi fëmijëror ndërsa shëtisni përgjatë bregdetit piktoresk të Cengelkoy. Përpara se të largoheni, sigurisht që duhet të paketoni disa nga makaronat e famshme të Sevalit, biskotat me bajame të hidhura dhe të brishta turke për t’i shijuar në një datë të mëvonshme ose si dhuratë për të dashurit tuaj.

Po ashtu para se të dilni në shëtitjen tuaj përgjatë bregut ose pas kthimit nga ai, ndalesa juaj e fundit duhet të jetë Cengelkoy Baharatcisi, ku mund të gjeni disa nga arrat, frutat e thata dhe çajrat me cilësi më të lartë. Nga arrat, lajthitë dhe “bozic” (fistikët e papjekur, të papërpunuara – po, ato që përdoren në bakllava turke), te hurmat, kajsitë e thata dhe fiqtë e malit, te petalet e trëndafilit dhe perlat e jaseminit, dyqani përmban një shumëllojshmëri të mirë që nuk mund të mungojë. Jo vetëm që do t’ju kujtojnë udhëtimin tuaj të paharrueshëm në Cengelkoy, por do t’ju bëjnë edhe dhurata të bukura. Cikolata & Kahve – duke shërbyer çokollata të punuara me dorë dhe kafe tradicionale turke, si dhe çokollatë e nxehtë që mund të sjellë këdo që e provon atë në fëmijërinë e tyre – ofron gjithashtu mundësi të shkëlqyera dhuratash.

Ndërsa nisni shëtitjen tuaj përgjatë vijës bregdetare të Cengelkoy, do të shihni shumë pallate të ndryshme, disa të mbajtura bukur, disa të konsumuara dhe në dukje të harruara. Secili ka një histori, disa tragjedi, të tjera premtime. Secili mbetet në këmbë. Flladi i butë shushurimon gjethet e rrapit dhe aroma e detit të afron më pranë bregut me çdo hap, është një vend ku ecja jote duhet të të çojë: një vend i veçantë, poshtë një peme në dukje të zakonshme ku je mund të shikojë perëndimin e bukur të diellit, duke depërtuar nëpër shufrat e urës, duke prerë retë dhe duke krijuar një nuancë portokalli, si rozë, xhami i rrokaqiejve që reflekton mbi oqean si copa xhami me ngjyrë mbi valët e kaltra.

Në të majtën tuaj, një urë; në të djathtën tuaj, Kuleli Askeri Lisesi i ndriçuar supremisht; dhe pikërisht përballë jush, tragetet që lundrojnë mbrapa dhe mbrapa gjatë gjithë kohës ndërsa dallgët përplasen mbi gurët... Kjo skenë që të lë pa frymë do të jetë një skenë kalimtare; vallëzimi i ngjyrave nuk do të zgjasë më shumë se një minutë. Sidoqoftë, do të jeni me gjithë zemër të gatshëm të përballoni koston e natyrës së përkohshme të këtij perëndimi të lumtur të diellit, në vend që të mos e përjetoni fare atë.

Pasi të keni përjetuar kaq shumë momente që kanë lënë mbresa të qëndrueshme, do të jeni në gjendje të rishikoni kujtimet tuaja për Cengelkoy përgjithmonë. Dhe, kështu, një ditë ka përfunduar; ndërsa një ditë tjetër po ju pret.