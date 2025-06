Türkiye dhe ShBA-ja vendosën të premten njëkohësisht sanksione ndaj individëve me lidhje me grupin terrorist DAESh/ISIS.

Ministria e Thesarit dhe Financave e Türkiyes ngriu pasuritë në Türkiye të tre individëve të lidhur me organizatën terroriste, të cilët u akuzuan për financim të organizatave terroriste, sipas Gazetës Zyrtare të vendit.

Pasuritë e Muhammadyusuf Alisher Ogli Mirzoev (Mirzoev) dhe Rakhmonberdi Akhmatov (Niyazov), si dhe Adam Khamirzaev (Khamirzaev) janë ngrirë pasi ata kanë kryer vepra që janë në kuadër të veprës penale të "financimit të terrorizmit" sipas Ligjit për Parandalimin e Financimit të Terrorizmit.

Thesari i ShBA-së tha gjithashtu se Uashingtoni vendosi sanksione ndaj katër individëve me lidhje me ISIS-in, duke përfshirë anëtarë të një rrjeti të trafikimit të qenieve njerëzore të lidhur me ISIS-in.

Hetimet për këto objektiva, si dhe përcaktimet e tyre të mëvonshme, u kryen në koordinim të ngushtë me qeverinë turke.

“Veprimi i sotëm i koordinuar me Türkiyen tregon përkushtimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e atdheut kundër të gjitha kërcënimeve terroriste, duke përfshirë të ashtuquajturin Shteti Islamik ose ISIS”, tha nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare, Brian Nelson.

Nelson tha se ShBA-ja zotohet të vazhdojë të jetë vigjilente dhe të përdorë të gjitha mjetet e saj për të identifikuar dhe ndërprerë rrjetet e paligjshme që mbështesin operacionet e ISIS.

Përveç Niyazov, Mirzoev dhe Khamirzaev, Thesari i ShBA-së tha se Olimkhon Makhmudjon Ugli Ismailov (Ismailov) është gjithashtu i përfshirë në rrjetin e kontrabandës me njerëz të lidhur me ISIS.

Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronë të individëve të përmendur më sipër, si dhe të çdo subjekti që është në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, 50% ose më shumë prej tyre, individualisht ose me persona të tjerë të bllokuar, që janë në ShBA - ose në posedim ose kontroll të personave amerikanë duhet të bllokohen, thuhet në deklaratë.