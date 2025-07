Të martën, Gjermania thërriti ambasadorin iranian pas akuzave për aktivitete spiunazhi, pasi autoritetet arrestuan një shtetas të huaj për mbledhje informacioni mbi objektiva hebraike.

Ministria e Jashtme njoftoi se përfaqësuesi iranian Majid Nili Ahmadabadi u thirr për t’i transmetuar shqetësimet serioze që Gjermania ka lidhur me këtë çështje, e cila ka tendosur edhe më tej marrëdhëniet midis Berlinit dhe Teheranit.

“Nëse këto akuza rezultojnë të vërteta, do të ishte një akt i turpshëm që do të tregonte sërish se Irani përbën kërcënim për hebrenjtë në mbarë botën”, tha ministri gjerman i Jashtëm Johann Wadephul gjatë vizitës së tij në një sinagogë në qytetin ukrainas Odessa. “Ne do të qëndrojmë qartë kundër kësaj.”

Prokurorët gjermanë njoftuan se një shtetas danez është arrestuar pasi hetuesit zbuluan se ai po mbledhte informacion për vende dhe persona hebrenj në Berlin në emër të një organizate inteligjence iraniane.

I dyshuari, i identifikuar si Ali S., u arrestua në Aarhus, Danimarkë, pas një urdhrarresti nga autoritetet gjermane. Ai pritet të transferohet në Gjermani për t’u paraqitur para një gjyqtari hetues në Gjykatën Federale të Drejtësisë.

Sipas Prokurorisë Federale, i dyshuari 53-vjeçar mori urdhër nga inteligjenca iraniane në fillim të vitit 2025 “për të mbledhur informacion në Berlin mbi vende hebraike dhe persona specifikë hebrenj.”

“Për këtë qëllim, ai mbikëqyri tri lokacione në qershor,” thanë prokurorët në një deklaratë. “Kjo supozohet të ketë shërbyer për përgatitjen e operacioneve të mëtejshme inteligjente në Gjermani, përfshirë edhe sulme ndaj objektivave hebraike.”

Autoritetet gjermane thanë se hetimi nisi pas informacionit të siguruar nga BfV, agjencia e inteligjencës së brendshme të Gjermanisë.