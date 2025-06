Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh) Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se bota është dhe nuk është gati për një pandemi të re.

"Nëse një pandemi e re do të shfaqej sot, bota do të përballej me disa nga të njëjtat dobësi që COVID-19 shkaktoi pesë vjet më parë", tha Ghebreyesus.

Ai u takua me gazetarë të akredituar në Zyrën e Kombeve të Bashkuara (OKB) në Gjenevë dhe dha një vlerësim të zhvillimit në fushën e shëndetësisë në vitin 2024.

Duke deklaruar se nëntë vende ishin plotësisht të lira nga disa sëmundje këtë vit, Ghebreyesus tha se më shumë se 12 milionë doza të vaksinës së malaries u dorëzuan në 17 vende afrikane dhe përqindja e konsumit të cigareve u reduktua në 150 vende.

Ai deklaroi se përderisa ka ngjarje për të festuar në botë, ka edhe disa ngjarje të trishtueshme.

"Ndërsa ne jemi të kënaqur me armëpushimin e shpallur në Liban, nuk ka asnjë shenjë të një fundi të luftërave në Gaza, Sudan dhe Ukrainë, të cilat po shkaktojnë shumë vdekje, shkatërrime dhe zhvendosje. Sistemi shëndetësor gjithashtu është vënë në shënjestër shpesh", tha Ghebreyesus.

Ai theksoi se, sipas të dhënave të OBSh-së, shërbimet shëndetësore janë shënjestruar 1.370 herë gjatë vitit.

Ghebreyesus tha se 805 njerëz humbën jetën dhe 1.545 u plagosën në këto sulme.

Duke vënë në dukje se zhvillimet në Siri janë një shpresë e re, Ghebreyesus tha se disa objekte shëndetësore në Aleppo dhe Idlib kanë pezulluar shërbimet e tyre.

Sipas tij, janë regjistruar 19 sulme ndaj shërbimeve shëndetësore.

"Edhe para operacionit të fundit ushtarak, më pak se dy të tretat e spitaleve dhe objekteve shëndetësore ishin funksionale. Pothuajse 15 milionë njerëz kanë nevojë për trajtim për traumat, sëmundjet jo ngjitëse, ata kanë nevojë për kirurgji dhe fëmijët dhe nënat kanë nevojë për kujdes të shëndetit mendor", tha Ghebreyesus.

Ai theksoi se OBSh-ja kishte dërguar 11 kamionë me pajisje mjekësore në rajon në dy javët e fundit.

Duke vënë në dukje se virusi Mpox në Afrikë është një shqetësim global, Ghebreyesus tha se virusi Marburg, i cili u shfaq në Ruandë, është vënë nën kontroll.

Ghebreyesus përmendi përhapjen alarmante të gripit të shpendëve dhe foli për sëmundjet për të cilat lufta ka qenë e pasuksesshme.

Duke deklaruar se vdekjet nga kolera janë rritur me 71 për qind dhe rastet e fruthit me 20 për qind vitin e kaluar, Ghebreyesus tha se shkalla e diabetit tek të rriturit është katërfishuar që nga viti 1990.

Ghebreyesus tha se sëmundja e paidentifikuar në Ruandë rreth dy javë më parë shkaktoi 31 vdekje nga 416 raste, kryesisht fëmijë nën 14 vjeç.

Ghebreyesus tha gjithashtu se hetimet po vazhdojnë në rajon dhe vuri në dukje se COVID-19 është ende i pranishëm dhe merr jetë.

"Ne nuk mund të flasim për COVID-19 sikur të ketë kaluar koha," tha Ghebreyesus.

Ai përkujtoi se nga pasojat e kësaj sëmundjeje në javë kanë vdekur rreth 1.000 persona gjatë vitit të kaluar, ndërsa shtatë milionë në pesë vitet e fundit.

Ghebreyesus tha se bota është gati dhe jo gati për një pandemi të re.

"Nëse një pandemi e re do të vinte sot, bota do të përballej me disa nga të njëjtat dobësi si kur ndodhi shpërthimi i COVID-19 pesë vjet më parë," shpjegoi ai.