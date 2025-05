Reprezentacioni i Kosovës në futboll ka arritur të sigurojë fitore me rezultat 3 me 1 ndaj Islandës në Murcia të Spanjës, duke siguruar për herë të parë pjesëmarrje në Ligën B të Ligës së Kombeve.

Ndeshjen e parë 'play-off' të zhvilluar të enjten në stadiumin Fadil Vokrri në Prishtinë, Kosova e fitoi me rezultatin 2 me 1. Dhe me rezultatin e përgjithshëm 5:2, Kosova avancon tani nga Liga C në Ligën B.

Sulmuesi kosovar Vedat Muriqi ishte më meritori i fitores në Murcia ku realizoi 'hat-trick' ndaj Islandës.

Fillimisht në minutën e dytë të ndeshjes ishin islandezët që kaluan në epërsi me 1 me 0, nëpërmjet Orri Oskarsson që shënoi nga afërsia pas një goditje nga këndi.

Por, futbollistët e përzgjedhur nga Foda rritën lojën në sulm, derisa dominuan plotësisht pjesën e parë.

Në minutën e 35-të pas një depërtimi të Leart Paqaradës, topi erdhi në zonë te Muriqi. Ai shtyu para topin në rrjetë për 1 me 1.

Goli i dytë i Kosovës u shënua në momentin më të mirë të mundshëm, në minutën e tretë shtesë të pjesës së pare dhe këtë gol Muriqi e shënoi me asistimin e Milot Rashicës.

Sulmuesi prizrenas Muriqi shënoi për rezultatin 3:1 në minutën e 79-të, me asistimin e Lindon Emërllahut.

Pas kësaj ndeshje, Islanda bie nga Liga B në Ligën C, ndërsa Kosova avancon për një nivel.

Reprezentacioni kosovar, i cila në tri edicionet e fundit ka garuar në Ligën C të Ligës së Kombeve, në edicionin e vitit 2026/27 do të jetë në Ligën B.