Fidan diskuton luftën në Ukrainë dhe samitin e Alaskës me homologun e tij rus
Diplomati turk tha se shpreson që procesi i nisur në Alaskë do të çojë në paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e Ukrainës, duke theksuar se Türkiye është gati të japë kontributin e saj.
17 Gusht 2025

Ministri i Punëve të Jashtme i Türkiyes, Hakan Fidan, ka diskutuar në telefon me homologun e tij rus, Sergey Lavrov, lidhur me samitin e Alaskës dhe luftën Rusi-Ukrainë.

Sipas burimeve diplomatike turke, të dy ministrat diskutuan përpjekjet për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, përfshirë samitin e të premtes në Alaskë midis presidentëve të ShBA-së dhe Rusisë.

Fidan tha se shpreson që procesi i nisur në Alaskë do të çojë në paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e Ukrainës, duke theksuar se Türkiye është gati të japë kontributin e saj.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
